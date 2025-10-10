Cérémonie de signature d'accords de coopération entre le Vietnam et la RPDC

Dans le cadre de la visite d'État en République populaire démocratique de Corée (RPDC) et de la participation à la cérémonie du 80 e anniversaire de la fondation du Parti du travail de Corée (10/10/1945 - 10/10/2025) par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, la cérémonie de signature d'accords de coopération bilatérale Vietnam - RPDC s'est tenue dans l'après-midi du 10 octobre, heure locale, à Pyongyang.

Les documents de coopération signés comprennent l'accord de coopération entre le ministère vietnamien des Affaires étrangères (AE) et le celui des AE de la RPDC ; la lettre d'intention entre le ministère vietnamien de la Défense et le ministère de la Défense de la RPDC concernant la coopération en matière de défense ; l'accord de coopération entre l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) et l'Agence centrale de presse coréenne (KCNA) ; le mémorandum d'accord sur la coopération en matière de santé et de sciences médicales entre le mnistère vietnamien de la Santé et le ministère de la Santé publique de la RPDC ; le mémorandum d'accord entre la Fédération vietnamienne du commerce et de l'industrie (VCCI) et la Chambre de commerce de la RPDC.

Fondées sur une amitié traditionnelle de longue date et une volonté de coopération constante, les relations Vietnam - RPDC ont continué de se développer de manière stable et solide ces dernières années, enregistrant des réalisations notables et encourageantes.

Les deux parties ont précédemment signé plusieurs accords bilatéraux dans des domaines tels que la culture, la santé, le transport aérien civil, l'entraide judiciaire, l'encouragement et la protection des investissements, ou encore l'accord de non-double imposition. Elles maintiennent également des mécanismes de dialogue et de coopération, notamment les consultations politiques au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères et la Commission intergouvernementale de coopération économique, commerciale, scientifique et technique, en accord avec leurs besoins respectifs et les réglementations internationales.

Les échanges entre les organisations populaires sont maintenus et élargis, permettant aux citoyens des deux pays, en particulier la jeunesse, de mieux comprendre la relation traditionnelle et la bonne amitié entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

