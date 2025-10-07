Les médias internationaux saluent la résilience économique du Vietnam

Plusieurs journaux et organisations internationaux ont récemment souligné l’impressionnante croissance du Vietnam, qualifiant le pays de symbole de résilience en Asie du Sud-Est dans un contexte d’incertitude économique mondiale.

>> Le Vietnam est une économie dynamique, selon la miinistre australienne des Affaires étrangères

>> L'AFD souligne les progrès impressionnants du Vietnam

>> Anatomie de la croissance vietnamienne depuis huit décennies

Photo : VNA/CVN

Les institutions internationales continuent de considérer le Vietnam comme une "étoile de la croissance" en Asie du Sud-Est. La forte reprise économique du pays et la gestion flexible des politiques publiques du gouvernement ont contribué à consolider sa position parmi les économies les plus dynamiques de la région.

Selon le Business Times de Singapour, le Vietnam se distingue et pourrait devenir l’économie la plus performante d’Asie du Sud-Est cette année. Malgré les mesures douanières américaines, le pays a enregistré une forte croissance de 7,5%, soit le taux de croissance semestriel le plus élevé depuis 2010.

Lors d’une conférence de presse sur les perspectives économiques du Vietnam pour 2025-2026, Shantanu Chakraborty, directeur national de la Banque asiatique de développement (BAD) au Vietnam, a déclaré que 2025 serait une année difficile pour l’économie vietnamienne, notamment en raison des problèmes liés aux droits de douane. Le Vietnam a été soumis à plusieurs droits de douane élevés dans le cadre de la politique tarifaire réciproque des États-Unis.

Malgré des vents contraires croissants, l’économie a néanmoins affiché une forte performance au cours des premiers trimestres, atteignant 7,5%. En conséquence, la BAD a relevé ses prévisions de croissance pour 2025 à 6,7%, contre 6% précédemment.

Ce résultat positif est largement dû à une forte hausse des exportations avant la mise en œuvre des nouveaux droits de douane américains, tandis que les entrées d’investissements directs étrangers (IDE) sont restées solides.

Au cours des huit derniers mois de cette année, les décaissements d’IDE ont atteint 15,4 milliards de dollars, en hausse de près de 9% sur un an. Bien que les engagements de nouveaux projets aient ralenti, les investisseurs évaluant l’impact des droits de douane américains, les entreprises étrangères déjà implantées au Vietnam ont augmenté leurs engagements de réinvestissement, témoignant ainsi d’une confiance continue dans le marché.

Les institutions internationales ont également salué la capacité de gestion économique du gouvernement vietnamien, la considérant comme l’une des plus efficaces de la région. Le Vietnam s’efforce de soutenir sa croissance, d’équilibrer ses politiques budgétaire et monétaire et de progresser vers son objectif de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045.

Photo : VNA/CVN

Elles ont également salué la capacité de gestion économique du gouvernement vietnamien, la considérant comme l’une des plus efficaces de la région. Le Vietnam s’efforce de soutenir sa croissance, d’équilibrer ses politiques budgétaire et monétaire et de progresser vers son objectif de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045.

"Étoile de la croissance" en Asie du Sud-Est

Le directeur national de la BAD a souligné que le gouvernement vietnamien mettait en œuvre une série de "mégaprojets" transformateurs, notamment le développement du train à grande vitesse et d’importantes initiatives énergétiques dans le cadre Plan national de développement de l’électricité VIII, qui devraient stimuler la croissance.

Le Vietnam a également mené de vastes réformes aux niveaux provincial et central. La rapidité et l’efficacité de ces réformes sont des facteurs clés de la reprise économique. De plus, le Vietnam a efficacement atténué les difficultés liées aux politiques douanières américaines en tirant pleinement parti des accords de libre-échange et en développant ses liens avec d’autres marchés, a déclaré Shantanu Chakraborty.

Dans un contexte de tensions géopolitiques mondiales et de délocalisation continue de la production manufacturière chinoise, le site web américain Ainvest a décrit le Vietnam comme une destination attractive pour de nouveaux flux d’investissement, soutenue par des infrastructures logistiques en rapide amélioration. Récemment, trois ports vietnamiens - Hô Chi Minh-Ville (22e), Hai Phong (29e) et Cai Mep (30e) - ont été classés parmi les 100 premiers ports à conteneurs mondiaux par Lloyd’s List du Royaume-Uni.

Les experts prévoient que l’économie vietnamienne restera résiliente jusqu’en 2025-2026, soutenue par des politiques budgétaires et monétaires expansionnistes. Bien que les nouveaux droits de douane américains puissent avoir des répercussions à court terme, les plans de relance en cours devraient en atténuer les effets.

Parallèlement, un décaissement efficace des investissements publics, des investissements stratégiques dans la transformation numérique et le développement durable, ainsi que de profondes réformes institutionnelles continueront de renforcer la dynamique de croissance, la compétitivité et le positionnement régional du Vietnam.

VNA/CVN