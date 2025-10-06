Les médias cubains soulignent l’importance de la visite du plus haut législateur cubain au Vietnam

Les médias cubains ont souligné l’importance de la visite officielle au Vietnam du président de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire et du Conseil d’État de Cuba, Esteban Lazo Hernández, effectuée du 30 septembre au 5 octobre.

>> Le plus haut législateur cubain en visite de travail à Hô Chi Minh-Ville

>> Le président de l’AN de Cuba visite le Musée d’histoire militaire du Vietnam

>> Le président de l’Assemblée nationale cubaine conclut sa visite officielle au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Cette couverture médiatique a mis en lumière l’importance des mécanismes de coopération interparlementaire bilatéraux dans le renforcement de la solidarité, de l’amitié spéciale et de la coopération intégrale entre les deux nations.

Dans le cadre de cette visite, le dirigeant cubain et Trân Thanh Mân, président de l’Assemblée nationale du Vietnam, ont conjointement présidé la deuxième réunion du Comité de coopération interparlementaire Vietnam - Cuba.

Les deux parties ont échangé leurs expériences, formulé des recommandations et proposé des orientations visant à intensifier l’efficacité de la coopération, notamment dans les domaines de l’économie, des finances, de l’agriculture, des énergies renouvelables et de la biotechnologie, ainsi que dans d’autres secteurs d’intérêt commun. Elles ont souligné le rôle clé des parlements dans le développement et l’approfondissement des relations bilatérales.

Les médias cubains ont également mis en exergue les rencontres bilatérales du dirigeant cubain avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, le président vietnamien, Luong Cuong, et le Premier ministre Pham Minh Chinh, en soulignant leur contribution significative au renforcement des liens fraternels historiques unissant les deux pays.

Les articles ont notamment cité la déclaration du secrétaire général Tô Lâm selon laquelle le Vietnam et Cuba sont des amis, des partenaires et des frères, et qu’ils continueront toujours à se soutenir mutuellement.

Le Vietnam et Cuba ont établi leurs relations diplomatiques le 2 décembre 1960, et l’année 2025 a été désignée comme l’Année de l’amitié bilatérale pour célébrer le 65e anniversaire de ces liens exceptionnels.

VNA/CVN