Vietnam - RPDC : entretien entre Tô Lâm et Kim Jong Un

Dans la matinée du 9 octobre, à Pyongyang, immédiatement après la cérémonie d’accueil officielle, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, en visite d'État en République populaire démocratique de Corée (RPDC), a eu un entretien avec le secrétaire général du Parti du travail de Corée et président de la Commission des affaires d’État de la RPDC, Kim Jong Un.

Kim Jong Un a souligné que cette visite revêtait une signification particulièrement importante, créant une impulsion puissante pour renforcer la compréhension mutuelle, consolider la confiance politique et élever les relations entre les deux Partis et les deux pays à un nouveau niveau, en vue d’accomplir les objectifs de développement socialiste de chaque pays.

Il a rappelé ses impressions profondes sur le Vietnam, un pays beau et dynamique, à l’occasion de sa visite d’amitié officielle en 2019.

Tô Lâm a chaleureusement félicité la RPDC pour les grandes réalisations obtenues au cours des 80 dernières années dans la construction et le développement du pays, sous la direction du Parti du travail de Corée. Il a exprimé sa conviction qu’avec la devise "prendre le peuple comme fondement", "union d’un seul cœur" et "autonomie et auto-suffisance", la RPDC accomplira les missions et objectifs fixés par le Parti du Travail, ouvrant une nouvelle ère de prospérité et de renaissance nationale.

Les deux dirigeants ont échangé des vues sur la situation de leurs pays respectifs, sur les relations Vietnam - RPDC ainsi que sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun.

Kim Jong Un a rappelé qu’au temps de la lutte du peuple vietnamien contre l’agression étrangère, le peuple coréen considérait cette lutte comme la sienne propre et lui avait apporté un soutien désintéressé. Il a également exprimé sa gratitude pour l’aide précieuse que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens ont accordée à la RPDC dans les moments difficiles de son édification et de sa défense.

Le dirigeant nord-coréen a affirmé sa confiance que sous la direction du PCV, conduit par le camarade secrétaire général Tô Lâm, le Vietnam atteindra avec succès les objectifs fixés par le XIIIe Congrès national du Parti, organisera avec succès le 14e congrès et obtiendra de nouveaux et plus grands succès dans la construction du socialisme.

Les deux dirigeants ont rappelé avec émotion les liens d’amitié traditionnels entre les deux Partis et les deux pays, noués personnellement par le Président Hô Chi Minh et le Président Kim Il Sung, et cultivés par les générations successives de dirigeants des deux côtés. Ils ont convenu de promouvoir ces relations historiques et d’amitié sincère pour les porter à une nouvelle étape de développement concret et efficace.

Les deux parties sont convenues de renforcer les échanges de délégations de haut niveau et à divers échelons par les canaux du Parti, de l’État, du gouvernement, de l’Assemblée nationale et des collectivités locales, afin d’accroître le partage d’expériences, de consolider la confiance politique et la compréhension mutuelle ; de maintenir efficacement les mécanismes de dialogue et de coopération, d’étudier les possibilités de coopération dans des domaines appropriés ; de promouvoir les échanges entre les deux peuples et de resserrer les liens d’amitié entre les deux nations.

Le dirigeant vietnamien a proposé de renforcer la coopération entre les deux Partis, d’envisager l’organisation d’un colloque sur l’échange théorique et le partage d’expériences en matière de construction du Parti et de développement national ; de promouvoir la coopération parlementaire bilatérale et multilatérale ; et d’intensifier la coopération économique mutuellement bénéfique, en conformité avec les objectifs de développement et les règles internationales.

Il a affirmé que le Vietnam était prêt à partager avec la RPDC ses expériences en matière de rénovation économique, d’économie extérieure, de gestion économique, d’import-export et de développement socio-économique. Il a également souhaité élargir la coopération dans des domaines à fort potentiel tels que la culture, le sport, le tourisme, l’éducation, la santé, l’information et la communication, y compris la production de programmes radiophoniques et télévisés présentant la culture, le pays et le peuple de chaque nation.

Kim Jong Un a affirmé que la RPDC souhaitait coopérer étroitement avec le Vietnam dans la construction du Parti et le développement national et se tient prête à promouvoir la coopération dans de nombreux domaines appropriés. Il a demandé aux organes du Parti, au ministère des Affaires étrangères ainsi qu’aux départements et localités des deux pays de renforcer les échanges et de définir des mesures concrètes pour mettre en œuvre efficacement les grandes orientations convenues lors de cette visite, afin de porter les relations bilatérales à une nouvelle phase de développement, au bénéfice des deux peuples.

Les deux dirigeants ont également échangé sur la situation régionale et internationale, convenant de renforcer la coopération, de se soutenir mutuellement et de coordonner leurs positions dans les forums multilatéraux tels que les Nations unies et le Forum régional de l’ASEAN (ARF).

Le leader du PCV a affirmé le soutien du Vietnam aux efforts des parties concernées visant à promouvoir le dialogue et à résoudre les différends par des moyens pacifiques, afin de préserver un environnement de paix, de stabilité, de coopération et de développement dans la péninsule coréenne.

Il a aussi invité la RPDC à soutenir activement les efforts visant à promouvoir le respect du droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), à réduire les tensions et à régler les différends de manière pacifique et conforme au droit international.

