Un navire de patrouille de la Garde côtière japonaise en visite de courtoisie à Dà Nang

Le 19 janvier, avec l’autorisation du ministère vietnamien de la Défense, le navire de patrouille Akitsushima de la Garde côtière japonaise a accosté au port de Tiên Sa, entamant une visite de courtoisie de cinq jours dans la ville de Dà Nang (Centre).

Le navire de patrouille Akitsushima de la Garde côtière japonaise a accosté le 19 janvier au port de Tiên Sa entamant une visite de courtoisie de cinq jours dans la ville de Dà Nang (Centre). 
Photo : VNA/CVN

Cette délégation est conduite par le contre-amiral Takahashi Toru, vice-commandant de la Garde côtière japonaise, accompagné de 60 officiers et membres d'équipage.

Lors de la cérémonie d'accueil, les représentants des autorités municipales ont salué l'arrivée du bâtiment en remettant des bouquets de fleurs aux officiers japonais. Le programme de cette escale, qui se déroule jusqu'au 23 janvier, prévoit des rencontres avec les dirigeants du Comité populaire municipal, les responsables du Centre de coordination de recherche et de sauvetage maritime (MRCC) de la Zone 2 ainsi qu’avec le commandement la Zone de Garde-côte 2. Par ailleurs, l’équipage effectuera des visites de plusieurs sites culturels et touristiques locaux.

Cérémonie d'accueil du navire de patrouille Akitsushima de la Garde côtière japonaise, le 19 janvier au port de Tiên Sa. 
Photo : VNA/CVN

Cette escale de l’Akitsushima illustre la volonté de promouvoir la compréhension et la confiance mutuelles entre les forces d'application de la loi en mer des deux nations. Cet événement contribue activement au renforcement du Partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde, tout en approfondissant une coopération concrète et durable entre le Vietnam et le Japon.

VNA/CVN

