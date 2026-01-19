La vice-ministre Lê Thi Thu Hang reçoit une délégation de journalistes étrangers

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a tenu une séance de travail le 19 janvier à Hanoï avec une délégation de journalistes internationaux venus couvrir le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Photo : VNA/CVN

Cette délégation comprenait des représentants de journaux d’organes de Partis communistes et de Partis jouant un rôle majeur dans leurs pays respectifs, des agences de presse internationales ainsi que des médias de la communauté des Vietnamiens de l'étranger.

Au nom de la direction du ministère et en sa qualité de membre du sous-comité de communication du Congrès, Lê Thi Thu Hang a chaleureusement salué la présence de la délégation. Elle a souligné que cet événement historique constitue un tournant majeur dans le processus de développement du pays. Il ne se limite pas à l’évaluation de quarante années de Renouveau (Dôi moi), mais définit également des visions stratégiques et des décisions fortes pour propulser le Vietnam dans une nouvelle ère de développement national.

La vice-ministre a rappelé que dans un contexte mondial et régional en 2025 marqué par des évolutions rapides et complexes, le Vietnam, sous la direction du Parti, a réalisé des percées institutionnelles significatives. Celles-ci incluent l'adoption de neuf Résolutions stratégiques dans des secteurs vitaux, la réorganisation de l’espace de développement, ainsi que la mise en œuvre d'un modèle d'administration locale à deux niveaux. Elle a mis en avant des indicateurs exceptionnels : un Produit Intérieur Brut (PIB) atteignant 510 milliards de dollars, une croissance supérieure à 8%, un revenu par habitant de près de 5.000 dollars et des exportations records de 800 milliards de dollars, le tout complété par l'accueil de plus de 20 millions de touristes étrangers. Ces succès, conjugués à la stabilité de la défense nationale et à un rayonnement international accru, ont été largement relayés par les médias mondiaux.

Photo : VNA/CVN

À cet égard, elle a demandé aux unités compétentes du ministère des Affaires étrangères de garantir les meilleures conditions de travail aux reporters afin qu’ils puissent transmettre des messages complets, objectifs et positifs sur les résultats du XIVe Congrès national du Parti. Elle a exprimé le souhait que cette mission soit l'occasion pour eux de témoigner directement des réalisations socio-économiques et des richesses culturelles du pays, contribuant ainsi à promouvoir l'image du Vietnam et à faire mieux comprendre sa voie de développement auprès de l'opinion publique internationale.

De leur côté, les représentants des médias ont exprimé leur gratitude pour cet accueil attentionné, se disant honorés de témoigner de l'enthousiasme de la population vietnamienne. Ils ont salué les prouesses accomplies après quatre décennies de Renouveau, y voyant la preuve de la justesse de la direction du PCV et un modèle exemplaire de développement. Ils se sont engagés à rapporter fidèlement les décisions du Congrès, diffusant ainsi des messages de paix, d'amitié et de progrès social à l'échelle mondiale.

À cette occasion, la vice-ministre a répondu des questions des journalistes pour éclaircir sur le développement socio-économique du Vietnam et a réaffirmé le rôle crucial de la communauté des Vietnamiens résidant à l'étranger dans l'édification nationale. Elle a émis son espoir que cette communauté continuerait de s'unir au peuple pour faire entrer la nation dans une ère de puissance et de prospérité.

VNA/CVN