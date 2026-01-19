Les délégués au XIVe Congrès rendent hommage au Président Hô Chi Minh

Le 19 janvier au matin, avant l’ouverture de la session préparatoire du XIV e Congrès national du Parti, les dirigeants du Parti et de l’État, ainsi que les délégués au Congrès, ont déposé des gerbes de fleurs et rendu hommage au Président Hô Chi Minh à son mausolée.

Photo : VNA/CVN

La délégation comprenait des membres du Politburo : le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le président de la République, Luong Cuong, le Premier ministre, Pham Minh Chinh, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, le membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, et la secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du Fronts de la Patrie du Vietnam, Bùi Thi Minh Hoài.

Ils ont exprimé leur profond respect et leur souvenir de l'immense contribution du Président Hô Chi Minh, dirigeant visionnaire et héros de la libération nationale, fondateur et bâtisseur du PCV - fer de lance de la classe ouvrière, du peuple travailleur et de la nation vietnamienne.

La délégation a ensuite déposé une gerbe et offert de l'encens au Monument aux héros et aux martyrs, rue Bac Son.

Le XIVᵉ Congrès national du Parti se tient du 19 au 25 janvier à Hanoï, avec la participation de 1.586 délégués représentant plus de 5,6 millions de membres du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Photo : VNA/CVN

Placée sous la devise "Solidarité - Démocratie - Discipline - Innovation - Développement", cette édition du Congrès vise à définir les orientations stratégiques permettant au Vietnam de poursuivre son développement à l’horizon 2030, année du centenaire du Parti (1930-2030), et de concrétiser la vision à long terme à l’horizon 2045, marquant le centenaire de la fondation de la République socialiste du Vietnam (1945-2045).

Le Congrès examinera et adoptera plusieurs documents majeurs, dont le rapport politique du Comité central du XIIIᵉ mandat, des bilans relatifs au Renouveau (Dôi Moi), à l’application des statuts du Parti, ainsi que le rapport d’évaluation de la direction et de la gouvernance du Comité central sortant. Il procédera également à l’élection du nouveau Comité central du XIVᵉ mandat, conformément au règlement électoral du Congrès.

VNA/CVN