Première journée de travail du XIVe Congrès national du PCV

Dès l’aube, l’atmosphère à l’intérieur comme aux abords du Centre national des conférences de Hanoï a pris une dimension toute particulière à l’occasion de la première journée de travail du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

Dans tout le pays, un climat de joie et de ferveur s’est largement répandu. Cadres, membres du Parti, population, forces armées et communauté vietnamienne à l’étranger expriment leur foi et leurs attentes envers cet événement politique majeur.

Placée sous la devise "Unité - Démocratie - Discipline - Percées - Développement", le XIVe Congrès national se tient à Hanoï du 19 au 25 janvier 2026, avec la participation de 1.586 délégués, représentant plus de 5,6 millions de membres du Parti communiste du Vietnam.

Avant l’ouverture de la première séance de travail, les dirigeants du Parti et de l’État, les représentants du Front de la Patrie du Vietnam et les délégués se sont rendus au mausolée du Président Hô Chi Minh pour lui rendre un hommage solennel. Ils se sont également recueillies devant le Mémorial des Héros morts pour la Patrie.

Lors de la conférence de presse internationale tenue le 14 janvier, Nguyên Thi Thu Hà, cheffe adjointe permanente du Bureau du Comité central du Parti, a indiqué que le Congrès observerait une minute de silence à la mémoire de feu le secrétaire général Nguyên Phu Trong ainsi que des membres du Comité central décédés durant le XIIIe mandat, en signe de reconnaissance pour leurs contributions majeures à l’édification du Parti et au développement national.

Le Congrès accueille également d’anciens membres du Bureau politique et du Secrétariat, d’anciens membres du Comité central, des Mères vietnamiennes héroïques, ainsi que des représentants d’intellectuels, d’artistes, de dignitaires religieux et de jeunes figures exemplaires venus de toutes les régions du pays.

Le thème du Congrès souligne la détermination collective à atteindre les objectifs de développement à l’horizon 2030, à renforcer l’autonomie stratégique, la résilience et la confiance, et à conduire le pays vers l’ère de l’essor de la nation, au service de la paix, de l’indépendance, de la démocratie, de la prospérité, de la civilisation et du bonheur, tout en avançant résolument vers le socialisme.

Le Congrès examinera et adoptera plusieurs documents fondamentaux, dont le rapport politique du XIIIe Comité central, un rapport de synthèse sur 40 ans de Renouveau d’orientation socialiste, le rapport de bilan de 15 ans d’application des Statuts du Parti (2011-2025), ainsi que le rapport d’autoévaluation de la direction du XIIIe Comité central.

La préparation du Congrès est désormais achevée dans un esprit d’innovation. Une réforme notable a consisté à intégrer trois rapports majeurs - politique, socio-économique et construction du Parti - en un document politique unifié. Pour la première fois, les documents sont assortis d’un programme d’action détaillé, permettant une mise en œuvre immédiate des résolutions. Le projet de document a été soumis à la consultation publique et a recueilli près de 14 millions de commentaires, témoignant d'un très large consensus entre la volonté du Parti et les aspirations du peuple.

La préparation du personnel du XIVe Comité central du Parti a été menée par le XIIIᵉ Comité central du Parti et le Sous-comité du personnel, conformément aux statuts du Parti, au principe du centralisme démocratique et aux dispositions légales.

Ce processus s'est déroulé de manière synchronisée, scientifique, systématique, rigoureuse, démocratique, objective et transparente, favorisant la démocratie et le développement intellectuel. Il a permis d'assurer un équilibre harmonieux et raisonnable entre les normes et la structure, entre l'héritage, la stabilité et l'innovation, et le développement, entre la formation professionnelle et les compétences pratiques, et entre le prestige, l'expérience professionnelle et les perspectives d'avenir.

Les préparatifs logistiques ont été menés à bien. Les mesures de sécurité ont été mises en œuvre avec détermination et exhaustivité. Le travail d'information et de communication relatif au XIVe Congrès national du Parti a été entrepris rapidement, selon des plans précis et systématiques, contribuant ainsi à renforcer la confiance des cadres, des membres du Parti et du peuple dans le congrès, à instaurer une forte unité au sein du Parti et à favoriser un consensus dans la société.

Le Centre de presse du Congrès a enregistré la participation de 597 journalistes nationaux et de 79 journalistes étrangers, confirmant l’attention soutenue de l’opinion publique nationale et internationale envers le XIVe Congrès du Parti.

