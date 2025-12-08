Une délégation de la Marine américaine en visite d’amitié à Dà Nang

Une délégation de la Marine des États-Unis, composée du navire d'assaut amphibie USS Tripoli et du croiseur USS Robert Smalls, transportant plus de 2.000 officiers et marins et conduite par le contre-amiral Thomas Shultz, commandant du Groupe d'attaque expéditionnaire 7, est arrivée au port de Tiên Sa dans la soirée du 8 décembre pour une visite d'amitié de quatre jours à Dà Nang.

>> Un navire-école sud-coréen fait escale à Dà Nang pour un échange d’amitié

Photo : Lê Lâm/VNA/CVN

La cérémonie d'accueil a réuni des représentants du Département municipal des affaires étrangères de Dà Nang, du Commandement de la Région navale 3, du Commandement militaire municipal, des forces de garde-frontière du port, du Commandement de la Région militaire 5, ainsi que des représentants du Département des relations extérieures du ministère de la Défense et de la Marine populaire vietnamienne.

L'année 2025 marque le 30ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis. Cette visite contribue à renforcer le Partenariat stratégique global instauré en 2023.

Photo : Lê Lâm/VNA/CVN

Avec ses atouts en matière de tourisme, de culture et d'économie, ainsi que son hospitalité reconnue, Dà Nang affirme sa volonté d'être un pont pour les activités de coopération en défense et sécurité, ainsi que pour les échanges culturels, sportifs et professionnels entre les marines des deux pays.

Photo : Lê Lâm/VNA/CVN

Durant leur séjour, les officiers américains rendront des visites de courtoisie aux autorités de Dà Nang, du Commandement de la Région militaire 5 et de la Région navale 3, participeront à des échanges professionnels et sportifs avec les forces navales vietnamiennes, et mèneront des activités communautaires avec les enfants du Village de l'Espoir et des étudiants de l'Université des langues étrangères de Dà Nang.

VNA/CVN