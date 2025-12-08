Une délégation de la Marine américaine en visite d’amitié à Dà Nang

>> Un navire-école sud-coréen fait escale à Dà Nang pour un échange d’amitié
|Le navire du croiseur USS Robert Smalls au port de Tiên Sa dans la soirée du 8 décembre.
|Photo : Lê Lâm/VNA/CVN
La cérémonie d'accueil a réuni des représentants du Département municipal des affaires étrangères de Dà Nang, du Commandement de la Région navale 3, du Commandement militaire municipal, des forces de garde-frontière du port, du Commandement de la Région militaire 5, ainsi que des représentants du Département des relations extérieures du ministère de la Défense et de la Marine populaire vietnamienne.
L'année 2025 marque le 30ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis. Cette visite contribue à renforcer le Partenariat stratégique global instauré en 2023.
|Cérémonie d'accueil des officiers et marins de la Marine américaine en visite d’amitié à Dà Nang.
|Photo : Lê Lâm/VNA/CVN
Avec ses atouts en matière de tourisme, de culture et d'économie, ainsi que son hospitalité reconnue, Dà Nang affirme sa volonté d'être un pont pour les activités de coopération en défense et sécurité, ainsi que pour les échanges culturels, sportifs et professionnels entre les marines des deux pays.
|Délégués des deux pays lors de la cérémonie d'accueil au port de Tiên Sa, dans la ville de Dà Nang.
|Photo : Lê Lâm/VNA/CVN
Durant leur séjour, les officiers américains rendront des visites de courtoisie aux autorités de Dà Nang, du Commandement de la Région militaire 5 et de la Région navale 3, participeront à des échanges professionnels et sportifs avec les forces navales vietnamiennes, et mèneront des activités communautaires avec les enfants du Village de l'Espoir et des étudiants de l'Université des langues étrangères de Dà Nang.
VNA/CVN