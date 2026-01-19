XIVe Congrès national du Parti - Vision à long terme, percées effectives

Le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, qui se déroule du 19 au 23 janvier à Hanoï, devrait être un congrès porteur d’une vision à long terme, qui ouvrira la voie à l’essor de la nation et à des percées effectives.

>> Hanoï, à l’avant-garde pour traduire en actes la vision du XIVe Congrès du Parti

>> XIVe Congrès du Parti - un rendez-vous historique ouvrant une nouvelle ère pour la nation

>> Dans le XIVe Congrès national du Parti, les Viêt kiêu placent leur confiance totale

>> La direction clairvoyante du Parti, facteur déterminant de toutes les victoires de la révolution vietnamienne

Photo : BDT/CVN

Au cours des 96 années d’existence et de développement du Parti, ses congrès ont été l’occasion de définir les orientations stratégiques pour le développement de la révolution, du pays et du Parti lui-même.

Le 19 janvier 2011, le IXe Congrès national a adopté les Statuts du Parti amendés et complétés. Son article 9 dispose que le Congrès national est l’organe suprême du Parti. Entre les deux congrès, l’organe dirigeant du Parti est son Comité central.

Le Congrès national est l’organe suprême, jouant un rôle décisif dans toutes les activités et orientations du Parti à chaque période historique, et décidant des questions les plus importantes relatives aux orientations et stratégies du développement national.

Concrètement, le Congrès national est l’occasion d’évaluer la situation du pays à chaque période, de faire le bilan des actions menées et de tirer des enseignements précieux, tant sur le plan théorique que pratique. C’est également au sein du Congrès national que le Parti déploie pleinement son intelligence collective, son esprit de solidarité, de renouveau et de créativité afin de définir les politiques et orientations du développement national pour la période suivante.

Lors du Congrès national, les délégués sélectionnent les personnalités les plus remarquables pour élire le Comité central – l’organe dirigeant suprême du Parti entre les deux congrès.

Outre son rôle habituel, le XIVe Congrès national se tient dans un contexte inédit, porteur d’un appel vibrant à l’aspiration de toute la nation à entrer dans une nouvelle ère : celle d’un développement fulgurant.

Ce contexte inédit s’explique par le fait qu’après quarante ans de rénovation, le Vietnam a surmonté le sous-développement et a progressivement achevé la mise en place d’une économie de marché à orientation socialiste.

Aujourd’hui, ce pays en forme de S n’est plus une nation agricole arriérée, mais une économie de grande envergure au sein de la région. En 2025, son PIB a atteint environ 514 milliards de dollars, le plaçant au 32e rang mondial, avec un PIB par habitant de 5.026 dollars, le positionnant parmi les pays à revenu intermédiaire supérieur.

Les économistes soulignent que le pays dispose désormais d’une base solide en termes de taille économique, d’infrastructures, de capacité de production et d’intégration internationale. Le moment est venu de faire un choix décisif : soit réaliser une percée et intégrer le groupe des pays développés à revenu élevé dans les décennies à venir, soit s’enliser dans une croissance moyenne, une productivité en lente amélioration et une compétitivité en déclin progressif.

La réponse sera apportée lors de ce Congrès national, qui devrait témoigner de la vision à long terme du Parti et de sa ferme détermination politique à impulser des avancées significatives dans de nombreux domaines de la vie socio-économique du pays. Les attentes susmentionnées sont tout à fait justifiées.

Concernant les avancées institutionnelles, près d’un an avant le congrès, le 30 avril 2025, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a signé et promulgué, au nom du Politburo, la Résolution n°66-NQ/TW relative à l’innovation du travail législatif et de l’application de la loi en réponse aux demandes de développement du Vietnam à l’ère nouvelle.

Conformément à la résolution 66, le Vietnam se dotera, d’ici 2030, d’un système juridique démocratique, équitable, cohérent, unifié, public, transparent et applicable, capable de résoudre les obstacles rencontrés dans la pratique, d’ouvrir la voie à une gouvernance axée sur le développement et de mobiliser tous les citoyens et les entreprises pour participer au développement socio-économique.

Ce système juridique sera développé de manière à libérer toutes les forces productives, à exploiter toutes les ressources de développement, à garantir véritablement la liberté d’entreprendre, le droit de propriété et la liberté contractuelle, et à assurer l’égalité entre les entreprises de tous les secteurs économiques, le secteur privé étant reconnu comme l’un des principaux moteurs de l’économie nationale.

Cette résolution est étroitement liée à la Résolution n°68-NQ/TW du 4 mai 2025 sur le développement du secteur privé. La résolution affirme que le secteur privé est un moteur essentiel de l’économie nationale et un acteur clé de la croissance, de la création d’emplois, de l’amélioration de la productivité du travail et du renforcement de la compétitivité nationale.

Les objectifs fixés par la résolution prévoient que, d’ici 2030, le Vietnam s’efforcera de compter 2 millions d’entreprises, au moins 20 grandes entreprises participant aux chaînes de valeur mondiales et un taux de croissance annuel moyen du secteur privé d’environ 10 à 12%. Ce secteur devrait contribuer à hauteur d’environ 55 à 58% au PIB et d’environ 35 à 40% aux recettes budgétaires de l’État.

Photo : VNA/CVN

Pour que le Vietnam parvienne à un développement rapide et durable, avec une croissance annuelle du PIB d’au moins 10%, des avancées scientifiques et technologiques majeures sont indispensables. Pour cette raison, le Politburo a publié le 22 décembre 2024 la Résolution n°57-NQ/TW sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale.

L’esprit de la Résolution n°57-NQ/TW est que, pour que le Vietnam se développe pleinement dans cette nouvelle ère, des décisions politiques stratégiques et novatrices sont indispensables afin de réaliser des avancées majeures dans le développement scientifique et technologique.

Les objectifs fixés sont ambitieux et résolus : d’ici à 2030, le potentiel et les capacités scientifiques, technologiques et d’innovation du pays atteindront des niveaux avancés dans de nombreux domaines clés, le plaçant parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure les plus performants ; les capacités technologiques et d’innovation des entreprises dépasseront la moyenne mondiale ; et plusieurs domaines scientifiques et technologiques atteindront les standards internationaux.

Concernant les avancées en matière de ressources humaines, les projets de documents qui seront soumis au XIVe Congrès national du Parti affirment que les orientations et les politiques du Parti et de l’État relatives au développement humain intégral au Vietnam sont devenues de plus en plus complètes, ciblées et concrètes.

La croissance économique du pays est désormais plus étroitement liée à la garantie du progrès social et de l’équité. Le gouvernement privilégie l’allocation de ressources à la protection sociale et met en œuvre de manière concertée et efficace des politiques et des solutions pour une réduction durable de la pauvreté.

En conséquence, le taux de pauvreté multidimensionnelle a rapidement diminué, passant de 4,4% en 2021 à 1,3% en 2025, dépassant ainsi l’objectif fixé par la résolution du XIIIe Congrès national du Parti. En septembre, le pays avait achevé l’élimination de 334.234 logements précaires et insalubres, atteignant l’objectif avec trois ans d’avance. Le nombre de personnes bénéficiant d’une aide sociale régulière a dépassé les 3,5 millions, dont 55% sont des personnes âgées.

Ainsi, la vision à long terme et les avancées significatives attendues du XIVe Congrès national du Parti convergent vers un objectif ultime, en parfaite cohérence avec le slogan de communication du Congrès : "Un Vietnam éternel; une Patrie pacifique ; une nation prospère et développée !"

VNA/CVN