Hanoï, à l’avant-garde pour traduire en actes la vision du XIVe Congrès du Parti

À l’occasion de la tenue à Hanoï du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), le secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï, Nguyễn Duy Ngoc, s’est entretenu avec des journalistes de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) afin de revenir sur les réalisations marquantes de la capitale au cours du mandat écoulé, tout en réaffirmant la responsabilité politique pionnière de Hanoï dans l’appropriation, la mise en œuvre et la concrétisation de la vision et des orientations stratégiques du Parti pour une nouvelle ère de développement du pays.

Selon Nguyên Duy Ngoc, le mandat du XIIIe Congrès du Parti et les 40 années du Renouveau (Dôi Moi) ont marqué une étape de développement importante, globale et porteuse de ruptures pour le Vietnam, illustrant la stature, l’intelligence et l’aspiration au progrès de la nation. Forte de son statut de capitale et de "cœur du pays", Hanoï a pleinement conscience de sa responsabilité pionnière et exemplaire dans l’application des lignes directrices et des résolutions du Comité central, en particulier des décisions stratégiques du Bureau politique, du Secrétariat et du Secrétaire général, contribuant ainsi à créer un effet d’entraînement à l’échelle nationale.

Mettant en valeur ses potentiels et ses atouts, ainsi que sa tradition de solidarité, de résilience et de créativité, le Comité du Parti, les autorités et la population de la capitale ont surmonté de nombreuses difficultés et défis pour mettre en œuvre avec succès la Résolution du 17e Congrès du Comité municipal du Parti pour le mandat 2020-2025. L’année 2025 a notamment marqué une avancée décisive, avec le rôle de précurseur joué par Hanoï dans la réorganisation de l’appareil administratif et la mise en place du modèle d’administration locale à deux niveaux, réduisant le nombre d’unités administratives de 526 à 126 quartiers et communes. Le nouveau dispositif institutionnel est progressivement entré en fonctionnement stable, favorisant la délégation et la décentralisation des compétences, la réforme administrative et la transformation numérique.

Dans un contexte marqué par la mise en œuvre simultanée de nombreuses missions inédites, la ville a su assurer la continuité du fonctionnement de l’ensemble du système politique et atteindre les principaux objectifs de développement. Hanoï a ainsi consolidé les trois piliers fondamentaux : une croissance économique élevée, le maintien de la défense et de la sécurité, ainsi que la garantie du bien-être social. Pour la première fois depuis de nombreuses années, la capitale a atteint et dépassé l’ensemble de ses 24 indicateurs clés de développement. Le taux de croissance du GRDP a atteint 8,16%, dépassant l’objectif fixé et nettement supérieur à celui de 2024 ; la taille de l’économie est estimée à environ 63,5 milliards de dollars ; le revenu moyen par habitant s’est établi à 7.200 dollars. Les recettes budgétaires de l’État ont atteint 711.000 milliards de dôngs, un niveau record, tandis que le décaissement des investissements publics s’est élevé à près de 90.000 milliards de dôngs, au-delà du plan assigné.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire du Comité municipal du Parti a souligné que l’organisation du XIVe Congrès du Parti à Hanoï constitue non seulement un grand honneur, mais aussi la plus haute responsabilité politique de la capitale envers l’ensemble du Parti et du peuple. À l’heure où le pays entre dans une « ère d’essor puissant de la nation », Hanoï doit être le lieu où s’expriment de la manière la plus précoce et la plus tangible l’esprit de renouveau, la vision stratégique et les exigences de développement définies par le XIVe Congrès. L’état d’esprit général de l’ensemble du système politique et de la population de la capitale se résume en deux mots : "prêt" et "pionnier" - prêt à assurer l’organisation du Congrès dans des conditions de sécurité, de solennité et de rigueur, et pionnier dans la mise en œuvre rapide et efficace de ses décisions.

Afin de se préparer de manière méthodique à la nouvelle ère, Hanoï a identifié trois axes stratégiques majeurs, considérés comme les "trois piliers" de son développement à long terme : la proposition d’une nouvelle résolution du Bureau politique en remplacement de la Résolution 15, la révision de la Loi sur la Capitale et l’élaboration du Plan directeur global de Hanoï avec une vision à 100 ans. Ces trois volets visent à établir un cadre institutionnel cohérent, à ouvrir de nouveaux espaces de développement et à façonner un modèle de croissance moderne, étroitement lié à la région de la capitale, au pays tout entier et à l’international.

Sur cette base, Hanoï oriente résolument son modèle de croissance vers la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique et les ressources humaines de haute qualité, en remplacement d’une croissance fondée sur l’exploitation des ressources et l’investissement extensif. La ville élabore des scénarios visant une croissance à deux chiffres dès 2026, tout en accélérant le développement des infrastructures numériques, des villes intelligentes, des réseaux de transport ferroviaire urbain et des modèles d’économie verte, numérique et circulaire.

Nguyên Duy Ngoc a souligné que le facteur humain - les cadres et le consensus de la population - joue un rôle décisif dans la concrétisation des orientations stratégiques. Le travail sur les cadres est considéré comme "le facteur clé des facteurs clés", avec pour objectif de constituer une équipe dotée à la fois de solides qualités politiques et morales, de compétences professionnelles, d’un esprit d’innovation et du courage d’assumer des responsabilités pour l’intérêt général. L’expérience de l’année 2025 a démontré que lorsque l’ensemble du système politique et la population unissent leurs efforts, Hanoï est en mesure d’obtenir des résultats dépassant les attentes.

Avec une détermination politique élevée et un large consensus social, la capitale se fixe pour objectif un développement durable et global, afin de devenir une ville "cultivée - civilisée - moderne - heureuse, digne de son rôle de centre et de locomotive du pays dans la nouvelle ère de développement.

VNA/CVN