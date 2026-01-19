Séance préparatoire du XIVe Congrès national du Parti

Dans la matinée du 19 janvier 2026, le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) a tenu sa séance préparatoire au Centre national des conférences à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Avant la session préparatoire, les délégués ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée. Ensuite, les membres du Bureau politique, du Secrétariat et les chefs des délégations des organisations du Parti relevant du Comité central ont déposé des gerbes de fleurs et brûlé des bâtonnets d’encens au Monument aux Héros morts pour la Patrie.

Le Congrès a observé une minute de silence en mémoire de feu le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, et des membres du Comité central de la XIIIᵉ mandature décédés au cours du mandat écoulé.

Au nom des hauts dirigeants du Parti et de l'État, Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique et président de l'Assemblée nationale, a présidé la session préparatoire au nom des principaux dirigeants du Parti et de l'État.

Le Congrès a approuvé à l'unanimité le programme de la session préparatoire, le règlement intérieur, le programme de travail et le règlement électoral du XIVᵉ Congrès national du Parti. Le congrès a élu un Présidium composé de seize membres du Bureau politique, présidé par le secrétaire général Tô Lâm. Il a également élu un Secrétariat de cinq membres et une commission de vérification d'éligibilité des délégués composée de treize membres.

Par la suite, le Congrès a approuvé à l'unanimité le rapport de vérification d'éligibilité des délégués au XIVe Congrès national du Parti, présenté par la commission. En conséquence, les 1.586 délégués convoqués sont tous éligibles.

Dans l'après-midi du 19 janvier, les délégués examineront les documents sur leur lieu d'hébergement.

VNA/CVN