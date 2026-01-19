XIVe Congrès du Parti

La province d'An Giang s’efforce d’atteindre une croissance à deux chiffres

Affichant un taux de croissance du Produit intérieur brut régional (PIBR) de 8,39% en 2025, soit la performance la plus élevée du Delta du Mékong, la province méridionale d'An Giang témoigne d'un dynamisme remarquable après la fusion selon le nouveau modèle de gouvernance locale à deux niveaux.

>> Les habitants d’An Giang reçoivent des cadeaux du Parti et de l’État

>> An Giang ambitionne de devenir le "nouveau moteur de croissance" du Delta du Mékong

Photo : VNA/CVN

Afin de concrétiser son ambition de devenir un pôle économique dynamique du pays dans cette nouvelle ère, An Giang concentre ses efforts sur la mobilisation de toutes les ressources pour développer ses piliers stratégiques que sont l'économie maritime, le tourisme et la logistique.

Dans la perspective du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Tiên Hai, secrétaire du Comité provincial du Parti, a accordé une interview à la presse sur les mesures novatrices permettant d'atteindre une croissance à deux chiffres dans les années à venir.

Selon lui, afin d’atteindre l’objectif de faire d’An Giang une province modérément développée d’ici 2030, et un pôle économique maritime national de premier plan, le Comité provincial du Parti affirme clairement que la mobilisation et l’utilisation efficace des ressources sont un impératif décisif au développement rapide et durable de la province.

Nguyên Tiên Hai a précisé que la province place l'humain et le système politique au centre de sa stratégie. Fort d'un réseau de plus de 131.700 membres du Parti et de 20.000 entreprises actives, An Giang mise sur l’édification du Parti, la réforme administrative, l'amélioration de l'environnement des affaires et la transformation numérique pour consolider la confiance de la population et des investisseurs.

Sur le plan financier, la province s'attache à libérer et à mobiliser efficacement les ressources financières et d'investissement. En 2025, son taux de croissance du PIBR devrait atteindre 8,39%, la plaçant au premier rang de la région du delta du Mékong et au 14e rang au niveau national. Les recettes budgétaires totales de l'État devraient dépasser 25 188 milliards de dôngs (près de 960 millions de dollars), et un investissement social total de 89 048 milliards de dôngs.

Concernant les perspectives pour 2026, le secrétaire du Comité provincial du Parti a indiqué que la province visait une croissance du GRDP supérieure à 10,71% et un PIBR par habitant supérieur à 90,53 millions de dôngs, des recettes budgétaires totales supérieures à 32.360 milliards de dôngs. Pour atteindre ces objectifs, An Giang entend mobiliser toutes ses ressources à l’investissement, utilisant l'investissement public comme levier pour attirer les capitaux privés.

An Giang place la Résolution n°57-NQ/TW relative aux avancées nationales en matière de science, de technologie, d'innovation et de transformation numérique au cœur de ses priorités, la considérant comme un nouveau moteur de croissance.

La province s'est engagée en faveur d'un développement rapide et durable, en privilégiant un modèle de croissance fondé sur la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique. Parallèlement, la province restructure son économie, en sélectionnant les secteurs prioritaires, afin d'atteindre des objectifs de croissance annuelle à deux chiffres d'ici 2030, a-t-il ajouté.

VNA/CVN