Les communistes australiens saluent le XIVe Congrès national du PCV

À l’occasion du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), le Parti communiste d’Australie, les organisations et associations, la communauté vietnamienne d’Australie et des Îles Salomon ont adressé leurs félicitations, exprimant leur profonde confiance et leurs grands espoirs pour cet événement politique majeur.

Dans sa lettre de félicitations, le Parti communiste d’Australie a souligné l’importance particulière de ce XIVe Congrès national du PCV, qui définira l’orientation du développement socialiste du Vietnam dans une nouvelle ère. Il a également mis en lumière le rôle historique du Parti communiste vietnamien dans la lutte pour la libération nationale et la construction de la nation.

Le XIVe Congrès national du PCV dressera également le bilan de quarante années du processus de rénovation, définira les orientations du développement socio-économique pour la période 2026-2030 et tracera les contours de la vision à l’horizon 2045.

Au nom de l’Association d’amitié Australie-Vietnam, son président Kim Sampson a adressé ses plus chaleureuses félicitations au XIVe Congrès national du PCV, a exprimé son admiration pour les remarquables réalisations du pays, a affirmé que la nation indochinoise est un « phare » au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et a souhaité au Vietnam une paix, une stabilité et une prospérité continues.

L’Association des Vietnamiens des Îles Salomon a exprimé sa confiance dans la direction du Parti et sa conviction que le XIVe Congrès établira des orientations stratégiques solides pour le développement rapide et durable du pays. Elle a également réaffirmé son engagement à maintenir l’unité, à préserver l’identité culturelle et à contribuer au renforcement des relations d’amitié entre le Vietnam et les Îles Salomon.

Dans un climat d’enthousiasme précédant le XIVe Congrès national du PCV, les cadres et membres du Parti issus des cellules de toute l’Australie, ainsi que les étudiants vietnamiens de l’étranger, ont exprimé leur fierté face aux réalisations accomplies après 40 ans de rénovation et leur confiance dans la capacité du Parti à poursuivre ses choix stratégiques pour propulser le Vietnam vers un développement dynamique, le transformer en une nation numérique prospère et consolider sa position sur la scène internationale.

L’Association des étudiants vietnamiens en Australie a également réaffirmé sa pleine confiance dans le succès du XIVe Congrès national du PCV et s’est engagée à renforcer l’unité, les études, à promouvoir l’intelligence et l’esprit de dévouement afin de contribuer à l’édification d’une communauté vietnamienne de l’étranger forte et patriotique.

