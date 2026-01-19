Bâtir une ville de Dà Nang civilisée, moderne et dotée d’une haute qualité de vie

Participant au XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), Lê Ngoc Quang, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité municipal du Parti et chef de la délégation de l'organisation du Parti de Dà Nang, a partagé avec la presse sa confiance et ses aspirations à bâtir Dà Nang en une ville civilisée et moderne, offrant une qualité de vie élevée et s’affirmant comme un pôle de croissance du pays dans la nouvelle ère de développement national.

>> Dà Nang renforce une promotion de l’investissement ciblée et approfondie

>> Des experts internationaux misent sur le Centre financier international à Dà Nang

>> Le cheval doré, une œuvre emblématique qui séduit à l’aéroport de Dà Nang

Photo : VNA/CVN

Lê Ngoc Quang a souligné que le mandat 2020-2025 a revêtu une importance capitale pour l’organisation du Parti, les autorités et les habitants de Dà Nang. C'était une période marquée par la mise en œuvre des résolutions du Congrès de l'organisation du Parti de la ville et du XIVe Congrès national du Parti dans un contexte mondial et national instable, exacerbé par les impacts profonds de la pandémie de COVID-19. Parallèlement, la ville a dû mener une réforme administrative sans précédent, axée sur la rationalisation de l’appareil institutionnel, le réorganisation des unités administratives et la mise en œuvre d’un modèle d'administration locale à deux niveaux conformément aux orientations centrales.

Selon lui, un jalon historique de ce mandat a été l'organisation réussie du premier Congrès de l'organisation du Parti de la ville de Dà Nang, ouvrant une nouvelle phase de développement dans un espace administratif, politique et de développement renouvelé. Les documents adoptés lors de ce Congrès ont clairement défini une vision constante : assurer une croissance rapide mais durable, placer l’être humain au cœur du développement à la fois comme acteur et comme finalité, valoriser pleinement le potentiel et les atouts de la métropole centrale régionale, et faire de Dà Nang une ville écologique, intelligente et moderne, agréable à vivre, dotée d’une identité propre et d’une forte compétitivité.

Sur ces bases, il a affirmé que l’organisation du Parti a fait preuve de détermination et de créativité pour surmonter les défis et obtenir des résultats globaux. Sur le plan socio-économique, Dà Nang a progressivement franchi les étapes les plus difficiles pour retrouver une croissance solide, avec une restructuration économique conforme aux orientations fixées. La mise en œuvre rigoureuse et méthodique de la réorganisation de l’appareil administratif témoigne d'une haute détermination politique. En outre, la ville a maintenu le principe selon lequel le progrès et l'équité sociale doivent accompagner la croissance économique. Dans un contexte marqué par la pandémie et des difficultés prolongées, la ville a adopté et mis en œuvre en temps opportun de nombreuses politiques de protection sociale, contribuant à stabiliser les conditions de vie de la population.

Le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam s’inscrit dans une nouvelle phase de développement du pays, exigeant un renouvellement de la pensée, le perfectionnement institutionnel et un modèle de croissance fondé sur la science, la technologie, l’innovation et le développement durable. Dans la stratégie nationale de développement, Dà Nang est identifiée comme un pôle moteur de croissance de la région du Centre et des Hauts plateaux du Centre, ainsi qu’un pôle de croissance majeur à l’échelle nationale. Ce rôle a été clairement affirmé dans la Résolution n°43 du 24 janvier 2019 du Politburo et concrétisé et renforcé par la Conclusion n°79 du 13 mai 2024 du Politburo.

À cet égard, les résolutions n°136 et n°259 de l’Assemblée nationale offrent désormais un couloir juridique important permettant à la ville de développer des modèles novateurs tels qu’un centre financier international et une zone de libre-échange.

Enfin, Lê Ngoc Quang a partagé quatre enseignements majeurs tirés de la pratique à Dà Nang : l'audace de proposer des mécanismes spécifiques pour libérer les ressources ; la construction d'une gouvernance urbaine moderne et axée sur le service ; la priorité accordée à l'innovation et aux ressources humaines qualifiées ; et le développement économique associé à l’amélioration de la qualité de vie de la population, à la garantie de la défense et de la sécurité nationales et au maintien de la stabilité socio-politique. Il a estimé que ces expériences constituent des suggestions pertinentes pour perfectionner les institutions et innover le modèle de croissance du pays dans la période à venir.

VNA/CVN