La direction clairvoyante du Parti, facteur déterminant de toutes les victoires de la révolution vietnamienne

La fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV), le 3 février 1930, a constitué un tournant historique inévitable. Sa naissance marque une étape éclatante dans le processus de défense, d’édification et de développement du pays et du peuple du Vietnam.

>> XIVe Congrès du Parti : pensée stratégique et aspiration au développement

>> XIVᵉ Congrès du Parti : confiance internationale et attentes élevées

>> XIVe Congrès du Parti - un rendez-vous historique ouvrant une nouvelle ère pour la nation

Photo : VNA/CVN

La riche pratique de la révolution vietnamienne depuis la création du Parti jusqu’à aujourd’hui démontre que la direction juste et clairvoyante du Parti est le facteur primordial qui décide de toutes les victoires de la révolution vietnamienne, donnant naissance à de véritables exploits au Vietnam.

Le Parti à la tête de la lutte pour la libération nationale et la réunification du pays

Pendant 30 années consécutives, de 1945 à 1975, le Parti a organisé et dirigé deux longues guerres de résistance, remportant de grandes victoires et produisant des événements d’envergure internationale, porteurs d’une profonde portée historique et contemporaine.

La victoire de la campagne historique de Diên Biên Phu et la signature des Accords de Genève en 1954 ont mis fin à la domination coloniale française dans notre pays, libéré totalement le Nord, engagé celui-ci sur la voie du socialisme et fait du Nord un solide arrière-pays pour la lutte de libération du Sud et la réunification nationale.

Photo : Archives/CVN

Grâce à une ligne de direction juste et clairvoyante, à l’esprit de lutte héroïque, tenace et indomptable du peuple vietnamien, prêt à consentir d’immenses sacrifices, ainsi qu’au soutien précieux des pays socialistes et des peuples épris de paix dans le monde, le Parti a conduit notre peuple à vaincre successivement les stratégies de guerre brutales de l’impérialisme américain. De nombreuses victoires éclatantes ont été remportées, notamment la campagne historique Hô Chi Minh, qui a mis fin à 30 années de guerre de libération nationale, libéré totalement le Sud et réalisé la réunification de la Patrie.

Parallèlement à la guerre de résistance contre les impérialistes américains pour le salut national, le Parti a dirigé les habitants du Nord dans le traitement des séquelles de la guerre, le redressement socio-économique, la transformation socialiste et la transition vers le socialisme. Le Nord a obtenu des acquis importants, jetant les premières bases matérielles et techniques du socialisme, tout en produisant, en combattant et en apportant un soutien décisif en hommes et en ressources au grand front du Sud, assumant pleinement son rôle de vaste arrière-base stratégique.

Photo : Archives/CVN

Le Parti à la tête de l’œuvre de Renouveau (Dôi moi), d’intégration et de développement du pays

Après la réunification nationale, le Parti a poursuivi sa concentration sur la tâche de reconstruction du pays, tout en veillant à la stabilisation et à l’amélioration des conditions de vie de la population. Face à de multiples défis tels que la crise socio-économique, les mécanismes de subvention entravant le développement, les conditions de vie difficiles ; le Parti a fait preuve d’audace en définissant une ligne de renouveau global débutant depuis le VIᵉ Congrès national du Parti (1986), ouvrant ainsi un nouveau chapitre de l’histoire nationale.

Photo : Archives/CVN

Après 40 ans de mise en œuvre du Renouveau sous la direction du Parti, le pays a surmonté d’innombrables difficultés et atteint des réalisations majeures. D’un pays pauvre, ravagé par la guerre, soumis à l’isolement et à l’embargo, le Vietnam est devenu un pays en développement à revenu intermédiaire, profondément intégré à la politique mondiale, à l’économie globale et à la civilisation humaine, assumant d’importantes responsabilités internationales et jouant un rôle actif au sein de nombreuses organisations internationales et forums multilatéraux.

En particulier, le bilan de cinq années de mise en œuvre de la Résolution du 13ᵉ Congrès du Parti permet d’affirmer que le mandat 2021-2025 a été marqué par des résultats importants, globaux et durables. En 2025, la croissance du PIB a atteint 8,02 %, avec une moyenne de 6,3 % sur la période 2021-2025, figurant parmi les plus élevées de la région et du monde. Le PIB par habitant a dépassé 5 000 dollars, plaçant le Vietnam dans le groupe des pays à revenu intermédiaire supérieur, réalisant ainsi l’un des objectifs majeurs fixés par le XIIIᵉ Congrès.

En 2025, les investissements directs étrangers (IDE) ont atteint 38,4 milliards de dollars, dont 27,62 milliards effectivement décaissés, un record depuis l’introduction des IDE, portant le total sur l’ensemble du mandat à 184,2 milliards de dollars. Le Vietnam figure désormais parmi les 15 principaux pays en développement attracteurs d’IDE dans le monde. Le volume du commerce international a, lui aussi, atteint un niveau record de plus de 930 milliards de dollars en 2025, avec, pour la première fois, des exportations agricoles dépassant 70 milliards de dollars, plaçant le pays parmi les 20 premières nations commerçantes mondiales.

Photo : VNA/CVN

Ces succès économiques ont créé les conditions nécessaires à des transformations profondes de la vie de la population. La culture, la société et les conditions de vie se sont nettement améliorés. Le biên-être social demeure une priorité absolue des politiques du Parti et de l’État. L’achèvement anticipé de l’objectif d’élimination des logements précaires, le développement vigoureux du logement social (334.000 logements sociaux, dont plus de 100.000 appartements en 2025), ainsi que la baisse rapide du taux de pauvreté multidimensionnelle (réduit à 1,3%) illustrent la priorité constante accordée aux habitants, en particulier aux groupes vulnérables, et à la justice sociale.

Dans les domaines de l’éducation et de la santé, de nombreuses orientations à long terme ont été mises en œuvre, dont la gratuité et le soutien aux frais de scolarité dans l’enseignement général, la construction de nouvelles écoles, l’augmentation des investissements dans les régions défavorisées et frontalières, le renforcement du système de santé. Ces politiques visent à la fois à résoudre des problèmes persistants et à préparer les bases d’une amélioration globale de la qualité des soins de santé pour les habitants.

Photo : VNA/CVN

La défense nationale et la sécurité sont continuellement consolidées, tandis que les relations extérieures et l’intégration internationale sont portées à un niveau supérieur. D’un pays autrefois isolé, le Vietnam entretient aujourd’hui des relations diplomatiques avec 195 pays et territoires. En 2025, le pays a rehaussé ses relations avec 17 partenaires, portant à 42 le nombre de pays disposant d’un cadre de partenariat global ou supérieur, y compris des partenariats stratégiques globaux avec les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. Le Vietnam continue d’affirmer sa confiance, son sens des responsabilités et son engagement fort en faveur du multilatéralisme et du respect du droit international, tout en participant activement aux principaux piliers des institutions multilatérales, notamment l’ASEAN, les Nations unies, l’APEC et les mécanismes de coopération sous-régionale.

Le travail d’édification du Parti et du système politique se poursuit avec détermination, dans un esprit de continuité et de renouveau, contribuant directement au renforcement de la capacité de direction du Parti et de l’efficacité de l’appareil étatique. La réorganisation et la rationalisation des structures administratives en 2025 n’ont pas seulement permis de réduire les échelons et de corriger les chevauchements, mais surtout d’améliorer l’efficience, l’efficacité et la qualité de la gouvernance, répondant ainsi aux exigences du développement dans la nouvelle phase.

Photo : VNA/CVN

Aujourd’hui, alors que l’ensemble de la nation se tourne vers le XIVᵉ Congrès du Parti, l’importance du rôle dirigeant du Parti communiste du Vietnam apparaît plus clairement que jamais. Comme l’a affirmé le secrétaire général du Parti Tô Lâm dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion du Nouvel An 2026 : "Chaque Congrès du Parti constitue un jalon très important, mais le XIVᵉ Congrès revêt une signification encore plus profonde, car il se tient dans un contexte mondial en mutation rapide, marqué par de nombreuses incertitudes et imprévisibilités, tandis que, après plusieurs décennies de renouveau, notre pays dispose désormais de fondations, de ressources et d’une position nouvelles, tout en faisant face à des exigences de développement plus élevées et plus pressantes. C’est le moment de regarder la réalité en face, d’identifier correctement les opportunités et les défis, de dresser le bilan de ce qui a été accompli, de mettre en lumière ce qui reste à résoudre et, surtout, d’unifier la volonté et l’action pour avancer avec assurance".

VNA/CVN