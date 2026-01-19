XIVe Congrès du Parti

Cérémonie de lever du drapeau national par la jeunesse vietnamienne dans tout le pays

Dans une atmosphère d’émulation patriotique, l’organe du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh a organisé lundi 19 janvier, à Hanoï, une cérémonie de lever du drapeau national pour célébrer le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Photo : VNA/CVN

Après le rite protocolaire et la projection d’un film documentaire retraçant les traditions glorieuses du PCV, la cérémonie s'est poursuivie par une action de communication dans l'espace numérique. Les participants ont scanné une code QR pour orner leurs écrans de téléphones d'une identité visuelle spéciale dédiée au XIVe Congrès, sur le thème "La jeunesse vietnamienne salue le XIVe Congrès national du Parti".

Photo : VNA/CVN

Le même matin, les antennes de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh à travers le pays, des provinces aux communes et quartiers, des organes, unités et écoles ont simultanément organisé une telle cérémonie de lever du drapeau national.

Véritable élan patriotique, cette mobilisation témoigne de la vitalité politique de la jeunesse. Elle reflète sa confiance profonde en l'avenir et son dévouement absolu au service du pays.

Considérée comme l'un des points d'orgue de la stratégie de communication, cette initiative témoigne de la solidarité et de l'unité de la jeunesse à travers le pays. Elle permet également à chacun de réaffirmer son rôle de pionnier en unissant ses forces à celles du Parti, du peuple et de l'armée pour garantir le succès du XIVe Congrès national du Parti.

