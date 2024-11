Un membre du Politburo plaide pour des liens accrus avec la province chinoise du Fujian

Dans la ville de Fuzhou, Phan Dinh Trac a eu une entrevue avec Zhou Zuyi, membre du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et secrétaire du Comité provincial du Parti du Fujian, au cours de laquelle ils ont exprimé leur satisfaction de voir que, sous la direction stratégique des secrétaires généraux des deux partis, les relations Vietnam - Chine ont fait des progrès positifs significatifs, y compris des contributions importantes de la coopération entre le Fujian et diverses localités vietnamiennes.

Photo : VNA/CVN

Phan Dinh Trac a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens accordent une grande importance à la coopération globale et substantielle entre le Fujian et le Vietnam.

Il a exhorté les deux parties à continuer de promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux et a encouragé les grandes entreprises du Fujian à accroître leurs investissements au Vietnam, en particulier dans les secteurs de haute technologie. Il a également appelé la province chinoise à créer des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes puissent exporter leurs produits phares, notamment les produits agricoles de haute qualité.

Le responsable a souligné l’importance de renforcer les échanges populaires entre le Fujian et les localités du Vietnam, en posant des bases sociales positives pour le développement ultérieur des relations bilatérales.

De son côté, Zhou Zuyi a affirmé que le Fujian attachait de l’importance à sa collaboration avec le Vietnam et qu’il renforcerait les échanges d’amitié, partagerait les expériences dans la construction du Parti, promouvrait la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce et du tourisme, et encouragerait les entreprises dotées de capacités à accroître les investissements de haute qualité au Vietnam.

Pendant son séjour au Fujian, le responsable vietnamien a également visité la ville de Xiamen et a eu une séance de travail avec Cui Yonghui, membre suppléant du Comité central du PCC et secrétaire du Comité du Parti de la ville.

Phan Dinh Trac a proposé aux deux parties de mettre en œuvre davantage les perceptions partagées entre les plus hauts dirigeants des deux partis et d’approfondir les discussions sur les mesures visant à promouvoir une coopération pratique et mutuellement bénéfique entre Xiamen et les localités potentielles du Vietnam, en particulier dans des domaines tels que l’innovation, la transformation numérique, le développement vert, la haute technologie, les ports maritimes, le tourisme et la promotion des investissements.

Ils ont également été exhortés à renforcer les échanges d’expériences en matière de développement socio-économique, d’infrastructures de transport et de gestion de villes intelligentes, ainsi qu’à renforcer les échanges populaires pour consolider la base sociale des relations bilatérales.

VNA/CVN