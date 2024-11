Le président Luong Cuong rencontre le sultan de Brunei

Les deux dirigeants ont hautement apprécié le développement efficace du partenariat global Vietnam - Brunei. Ils ont convenu de se coordonner étroitement pour approfondir les relations entre les deux pays, apportant des bénéfices aux deux peuples et contribuant à la construction d'une Communauté de l'ASEAN solide, puissante, résiliente et durable.

Concernant les orientations de coopération futures, les deux dirigeants ont convenu de continuer à promouvoir les échanges et les contacts à tous les niveaux, à mettre en œuvre efficace les mécanismes de coopération bilatéraux ainsi que le programme d'action pour la mise en œuvre du partenariat global Vietnam - Brunei pour la période 2023-2027. Ils ont également décidé de renforcer la coopération dans tous les domaines, en particulier dans quatre domaines prioritaires, à savoir : le pétrole et le gaz, les produits chimiques, la transformation d’aliments halal, le tourisme et les échanges entre les peuples.

Créer des conditions favorables aux entreprises

Le président Luong Cuong a affirmé que le Vietnam créait toujours des conditions favorables pour permettre aux entreprises de Brunei d'accroître leurs affaires et investissements sur son sol. Il a proposé à Brunei de soutenir les entreprises vietnamiennes dans les processus de production et la certification des produits agricoles et des produits halal, de favoriser les exportation de produits halal vietnamiens sur son marché et la participation du Vietnam à la chaîne d'approvisionnement mondiale en produits et aliments halal.

Le sultan de Brunei a convenu avec le président Luong Cuong que les deux parties renforceraient leur coopération dans des domaines importants tels que la coopération maritime, y compris des études sur la prolongation du protocole d'accord sur la coopération dans l'utilisation de la ligne d’urgence pour soutenir les activités de pêche et la création de conditions pour autoriser des navires de pêche et pêcheurs vietnamiens à pêcher des fruits de mer dans les eaux de Brunei.

Les deux dirigeants ont également convenu de renforcer la solidarité, l'unité et de maintenir le rôle central de l'ASEAN dans la région, de promouvoir la coopération sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Brunei a affirmé son soutien au Vietnam pour accueillir le 2e Forum du futur de l'ASEAN (ASEAN Future Forum - AFF) en 2025 et assumer la présidence de l'APEC en 2027.

Concernant la Mer Orientale, les deux parties ont souligné l'importance de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et d'aviation dans cette zone maritime, de résoudre les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), de continuer à se coordonner étroitement pour maintenir la solidarité, le consensus et les résultats obtenus par l'ASEAN sur la question de la Mer Orientale.

