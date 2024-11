Une délégation du Parti communiste du Vietnam en visite de travail en Chine

Phan Dinh Trac, également chef adjoint des Comités nationaux de pilotage pour la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines et pour la réforme juridique, a rencontré Li Xi, membre du Comité permanent du BP du CC du PCC et secrétaire de la Commission centrale de contrôle de la discipline du PCC; s'est entretenu avec Chen Wenqing, membre du BP et secrétaire de la Commission centrale des affaires politiques et juridiques du PCC.

Il a félicité les réalisations importantes que la Chine a accomplies au cours des 75 années de construction et de développement, tout en soulignant que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam appréciaient toujours l'aide précieuse accordée par le Parti, l'État et le peuple chinois au Vietnam au cours des périodes historiques.

Sur la base de sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification, le Vietnam attache une grande importance et accorde la priorité absolue au renforcement du partenariat de coopération stratégique global avec la Chine, en promouvant la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique selon la devise "16 mots", l'esprit de "4 bons" et la direction "6 plus", apportant de nombreux avantages pratiques aux peuples des deux pays, pour la paix, la stabilité et le développement de la région et dans le monde.

Li Xi a félicité les résultats importants du développement socio-économique du Vietnam ces derniers temps ; affirmé son soutien au fait que le Vietnam, sous la direction du PCV dirigé par son secrétaire général Tô Lâm, mettrait en œuvre avec succès la Résolution du 13e Congrès national du Parti et organiserait avec succès son 14e Congrès national.

Les dirigeants chinois ont affirmé que le Parti et l'État chinois considéraient toujours les relations avec le Vietnam comme une orientation prioritaire de leur politique étrangère de voisinage ; étaient prêts à se joindre au Parti et à l'État du Vietnam pour accélérer la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique.

Affirmant que les relations entre les deux parties constituaient une base importante pour l'orientation stratégique des relations globales entre les deux pays, les dirigeants vietnamien et chinois ont discuté des orientations pour promouvoir les relations Vietnam-Chine dans les temps à venir, contribuant ainsi à la mise en œuvre efficace de la perception commune entre les deux secrétaires généraux des deux Partis.

Les deux parties sont convenues de renforcer la confiance politique à travers des échanges et des contacts réguliers de haut niveau et la coopération par les canaux de Parti ; de promouvoir des domaines de coopération bilatérale d’intérêt commun ; de mener une coordination plus étroite sur les questions régionales et internationales ; de bien organiser "l'Année des échanges humanistes Vietnam-Chine 2025" à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays ; de travailler ensemble pour maintenir la paix et la stabilité en mer et de mieux contrôler et résoudre les désaccords conformément à la perception commune de haut niveau et au droit international.

Les dirigeants ont partagé les résultats, les expériences et les pratiques efficaces des deux Partis en matière de construction du Parti ; d'inspection, de supervision, de prévention de la corruption, des pratiques malsaines, du gaspillage ; et de la réforme judiciaire.

Elles ont hautement apprécié les résultats de la bonne coopération entre la Commission centrale des affaires intérieures du PCV et le Comité central des affaires politiques et juridiques, la Commission centrale de contrôle de la discipline du PCC et des agences des affaires intérieures de Chine et déterminé les orientations pour la coopération entre ces organes.

