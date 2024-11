Visite fructueuse de la vice-présidente vietnamienne en Suède

>> La Suède attache une grande importance aux relations avec le Vietnam

>> La Suède désireuse de renforcer sa coopération avec le Vietnam

Photo : VNA/CVN

La page d’information du bureau du gouvernement suédois rapporte que le Premier ministre Ulf Kristersson a accueilli la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân à Stockholm. Lors d’un déjeuner de travail, les deux parties ont abordé un large éventail de sujets, notamment le renforcement des relations bilatérales entre la Suède et le Vietnam.

Le Vietnam est reconnu comme un partenaire commercial majeur de la Suède, et le Premier ministre Kristersson a souligné les efforts importants des deux pays pour renforcer leur coopération, en mettant l'accent sur l'innovation technologique et la transition verte.

Deux protocoles d'accord bilatéraux

À l'issue de cette rencontre, deux protocoles d'accord bilatéraux ont été signés par Hakan Jevrell, secrétaire d'État au ministère de la Coopération internationale au développement et du Commerce extérieur de la Suède, et des partenaires vietnamiens. Ces accords portent sur la mise en place de consultations politiques régulières et l’expansion de la coopération dans la transition verte et numérique.

Le journal ScandAsia a également mis en avant l’importance de cette visite, soulignant l’engagement des deux pays à approfondir leur coopération, en particulier dans les domaines de l'innovation et du développement durable.

Durant son séjour en Suède, Vo Thi Anh Xuân a rencontré des responsables et des chefs d’entreprise suédois pour explorer les possibilités de collaboration. Les discussions ont notamment porté sur l’utilisation de la technologie suédoise pour soutenir la transition verte au Vietnam, en se concentrant sur le développement durable et la protection de l’environnement.

Photo : VNA/CVN

Le site d’Ericsson a de son côté rapporté qu’au cours de sa visite au siège de l’entreprise à Stockholm le 12 novembre, la vice-présidente vietnamienne a salué les contributions technologiques d’Ericsson au développement du Vietnam. Elle a affirmé que le groupe jouera un rôle clé dans les efforts de numérisation du pays.

Jacob Wallenberg, vice-président du conseil d'administration d’Ericsson, a réaffirmé l'engagement de l'entreprise à soutenir la transformation numérique durable du Vietnam, en mettant l'accent sur la connectivité de l'industrie et de la production.

VNA/CVN