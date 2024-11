Vietnam - République tchèque : bientôt la célébration des 75 ans des relations

Lors des rencontres avec le président tchèque Petr Pavel et le président du Sénat Milos Vystrcil, les deux parties ont salué les progrès remarquables de leur amitié traditionnelle et leur coopération dans divers domaines.

La République tchèque a souligné l’importance du Vietnam en tant que partenaire stratégique et marché prometteur en Asie du Sud-Est, tout en affirmant que l’anniversaire de 2025 offrirait une opportunité de renforcer les échanges de haut niveau et de promouvoir de nouveaux partenariats.

Vo Thi Anh Xuân a exprimé la gratitude du peuple vietnamien pour le soutien tchèque dans les périodes de lutte pour l’indépendance nationale d’hier ainsi que dans l’œuvre actuelle de développement socio-économique et d’intégration internationale. Elle a réitéré l'engagement du Vietnam à consolider son amitié durable avec la République tchèque, un partenaire de premier rang en Europe centrale et orientale.

Sur le plan économique, les deux parties ont convenu de renforcer la mise en œuvre de l’accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA). Vo Thi Anh Xuân a encouragé la République tchèque à mobiliser les pays de l’UE pour la ratification de l’accord de protection des investissements UE-Vietnam et a appelé la Commission européenne à lever l’avertissement "carton jaune" lié aux exportations de produits de la mer du Vietnam.

La rencontre a également mis en lumière les projets d’investissement tchèque au Vietnam, notamment la construction de l’usine automobile de Skoda à Quang Ninh. La transformation numérique, la transition écologique et l’adaptation climatique, axes stratégiques du Vietnam, offrent des perspectives prometteuses aux entreprises tchèques.

Dans les secteurs du travail et de l’éducation, Vo Thi Anh Xuân a proposé un accord de coopération bilatérale pour faciliter les procédures de visa pour les étudiants et touristes vietnamiens. Les deux parties ont aussi convenu de développer leur coopération dans des domaines traditionnels comme les sciences et technologies, la défense, la culture et le tourisme, et émis l’idée d’ouvrir une ligne aérienne directe pour encourager les échanges.

Sur les questions internationales, les deux pays se sont engagés à continuer de se soutenir dans les forums multilatéraux, réaffirmant l’importance du respect de la paix, de la stabilité et des solutions pacifiques conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international.

Le 13 novembre, Vo Thi Anh Xuân a également rencontré Jaroslav Vitek, vice-président de l'Association d'amitié tchéco-vietnamienne, et Petr Simunek, vice-président du Parti communiste de Bohême et de Moravie. Jaroslav Vitek a salué les réalisations du Vietnam et s’est engagé à œuvrer en vue de la reconnaissance officielle de la communauté vietnamienne en République tchèque en tant que minorité ethnique.

Petr Simunek, quant à lui, a exprimé son admiration pour les avancées du Vietnam et a assuré de son soutien à l’amitié et à la coopération entre les deux nations.

