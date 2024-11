L'importance du voyage d’affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil

>> Le PM vietnamien participera au Sommet du G20 au Brésil

>> La présence du Vietnam au Sommet du G20 consolide son prestige dans le monde

>> La tournée du PM au Brésil et en République dominicaine transmet le message d’un Vietnam dynamique et rénové

Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée à la presse avant la tournée du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh au Brésil pour assister au Sommet du G20 et mener des activités de travail, le diplomate brésilien a souligné l’importance de cette tournée à différents égards.

Cette année, le Brésil et le Vietnam célèbrent les 35 ans de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Selon l’ambassadeur brésilien, la 2e visite de Pham Minh Chinh au Brésil témoigne tout d’abord du progrès de la confiance mutuelle établie entre les deux pays au fil des ans, ainsi que de perspectives positives d'approfondissement des relations bilatérales dans des domaines importants. En outre, la visite illustre l’engagement du Vietnam sur les questions de grande importance sur la scène internationale, telles que le développement durable, la réduction de la pauvreté et une répartition plus équitable du pouvoir de décision dans le monde.

Construire un monde juste et une planète durable

Le gouvernement brésilien reconnaît la maturité du Vietnam dans le traitement de ces questions et pour cette raison, en plus de l’invitation adressée au Premier ministre Pham Minh Chinh, le Vietnam est également invité à se joindre à des colloques sur l’agriculture, les sciences, les technologies, l’innovation et la réforme de la gouvernance mondiale.

Cette année, le Brésil assume la présidence du G20 avec le thème "Building a just world and a sustainable planet" (Construire un monde juste et une planète durable), qui témoigne d’une grande préoccupation pour le développement durable des économies, et surtout pour la réduction des inégalités sociales dans le monde.

Selon l’ambassadeur Marco Farani, la participation du Vietnam au Sommet du G20 apportera des contributions importantes et des alternatives aux questions de nature socio-économique qui seront au cœur des discussions cette année sous la présidence tournante du Brésil. Le Vietnam, en premier lieu, est un exemple de résilience et de reconstruction historique et son expérience au fil des ans peut apporter des alternatives aux défis et aux crises qui ont des impacts sur l’économie et le développement social, en particulier dans les économies du Sud.

Le Vietnam est devenu l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Asie, un pays autosuffisant en matière de production alimentaire, ce qui a augmenté le niveau de revenu de la population, et le pays s'est engagé dans des efforts de transition énergétique. Sur la scène internationale, le Vietnam participe activement à plusieurs organisations multilatérales et défend toujours le recours aux solutions pacifiques pour résoudre les conflits sur la base du cadre juridique international.

S’agissant des réalisations récentes dans les relations Vietnam - Brésil, l’ambassadeur Marco Farani a estimé que les relations bilatérales actuelles reflétaient la construction d'un dialogue constructif et harmonieux au cours de ces dernières années.

Selon lui, pour les temps à venir, le Brésil et le Vietnam ont des conditions pour enrichir et diversifier leur coopération bilatérale. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 7,1 milliards de dollars avec comme perspective réaliste d’atteindre 10 milliards d’ici 2030. Les économies ont des similitudes, mais aussi un haut degré de complémentarité, ce qui contribue à attirer des entrepreneurs de divers secteurs et à augmenter les nouvelles opportunités.

VNA/CVN