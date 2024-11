Le PM vietnamien participera au Sommet du G20 au Brésil

Le Premier ministre Pham Minh, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut rang du Vietnam, participera au Sommet du G20 à Rio de Janeiro, au Brésil, du 16 au 19 novembre.

>> Le G20 appelle à un système fiscal mondial plus équitable

Photo : VNA/CVN

Pendant son séjour au Brésil, le Premier ministre participera également à une série d'activités bilatérales.

Ensuite, ils effectueront une visite officielle en République dominicaine du 19 au 21 novembre.

Pham Minh Chinh et son épouse répondront ainsi aux invitations des présidents brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et dominicain Luis Rodolfo Abinader Corona et de leurs épouses.

VNA/CVN