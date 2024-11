Coopération Vietnam - Chine dans l’aviation et l’agriculture

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, actuellement en Chine pour assister au 8 e Sommet de la sous-région du Grand-Mékong (GMS) et mener des activités de travail, a rencontré le 6 novembre à Kunming des représentants de grandes sociétés chinoises spécialisées dans l’aviation, les services et l’agriculture.

En rencontrant des dirigeants de COMAC - Commercial Aircraft Corporation of China, le Premier ministre a salué sa coopération avec des entreprises vietnamiennes, notamment en recherchant et en évaluant des avions afin de pouvoir choisir ceux qui conviennent au Vietnam.

Il a proposé que le constructeur aéronautique chinois et la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet favorisent leur coopération sous de nombreuses formes. Il lui a également suggéré d’étudier des possibilités de coopération, d’exploiter des lignes aériennes entre le Vietnam et la Chine, d’aider le Vietnam à développer des sciences, des technologies et à exploiter l’espace extra-atmosphérique au service du développement national.

De son côté, Wei Yingbiao, vice-président de COMAC, a estimé que le Vietnam constituait un marché potentiel important. Selon lui, COMAC collabore avec Vietjet pour discuter de problèmes techniques permettant de mettre en service des avions de COMAC au Vietnam.

Le même jour, le chef du gouvernement a également rencontré des dirigeants de Kunming International Flora Auction Trading Center (KIFA) qui lui ont affirmé leur volonté de promouvoir la coopération commerciale avec le Vietnam afin de former une chaîne d'approvisionnement dans le domaine des fleurs fraîches et des plantes ornementales de haute technologie.

Présentant des potentiels du Vietnam dans ce domaine, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé à KIFA de coopérer avec les ministères de l’Agriculture et du Développement rural, de l’Industrie et du Commerce, ainsi que des localités vietnamiennes, afin d’élaborer des plans de coopération spécifiques pour mettre en œuvre des programmes et des activités efficaces.

