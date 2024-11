Vietnam - Laos

Quang Binh et Khammouane promeuvent leur coopération frontalière

>> Clôture du 2e échange d’amitié de la défense frontalière Vietnam - Laos

>> Vietnam et Laos se préparent pour la 47e réunion du Comité intergouvernemental

Photo : VNA/CVN

Au cours de l’entretien, Doàn Ngoc Lam, vice-président permanent du Comité populaire de Quang Binh, a passé en revue les progrès de la coopération frontalière entre les deux provinces. Il a souligné leur forte collaboration en matière de défense, de sécurité et de gestion des frontières aux niveaux gouvernemental et professionnel. Des réunions annuelles régulières entre les autorités provinciales et les agences frontalières ont été maintenues, garantissant une bonne relation de travail.

Les deux parties ont convenu de l'importance de vulgariser et d'éduquer le public, en particulier les résidents frontaliers, sur les lois nationales sur les frontières et les accords signés entre les deux pays.

Des patrouilles conjointes

La frontière entre Quang Binh et Khammouane a été maintenue dans un état de stabilité sociopolitique, la ligne et les bornes étant protégées. Les deux parties ont coopéré efficacement dans le cadre de patrouilles conjointes pour protéger la frontière, notamment la toute première patrouille conjointe entre le commandement des gardes-frontières de Quang Binh et le commandement militaire de Khammouane.

En plus de la sécurité des frontières, les provinces ont travaillé en étroite collaboration pour lutter contre la criminalité, en particulier le trafic de drogue transfrontalier. Elles se sont également concentrées sur la prévention de l'immigration illégale, des mariages non enregistrés et d'autres problèmes transnationaux. Les autorités locales des deux côtés ont créé des conditions favorables au commerce et aux investissements transfrontaliers, contribuant ainsi au développement socio-économique.

Cependant, des défis subsistent, notamment en ce qui concerne la contrebande et le trafic de stupéfiants et d'autres substances interdites à travers la frontière. Malgré les efforts, le développement économique dans la zone frontalière reste limité, de nombreux habitants dépendant de moyens de subsistance non durables tels que l'extraction des ressources forestières.

Le vice-gouverneur de Khammouane, Keo-Oudone Bouthsingkhone, a exprimé son espoir que les deux provinces continueront à mettre en œuvre efficacement leurs accords, renforçant ainsi la solidarité entre le Vietnam et le Laos.

Les deux provinces ont signé un protocole d'accord actualisé, s'engageant à poursuivre une collaboration étroite et efficace entre leurs autorités et les forces de protection des frontières. Elles maintiendront des réunions régulières et des échanges d'informations à différents niveaux, et poursuivront leurs efforts conjoints pour prévenir les activités illégales telles que la contrebande, le braconnage et autres criminalités environnementales.

En outre, les deux provinces mettront l'accent sur le développement des infrastructures et les échanges culturels pour accroître les opportunités économiques et améliorer la qualité de vie des communautés frontalières.

VNA/CVN