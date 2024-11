Le président Luong Cuong reçoit l’Alliance des entreprises États-Unis - APEC

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, les représentants de cette Alliance, une initiative coordonnée par des organisations industrielles américaines, ont souligné l'importance des relations économiques entre le Vietnam et les États-Unis pour le secteur privé américain. L’Alliance regroupe des entreprises actives dans divers secteurs, dont la pharmacie, l’assurance, la transformation numérique, la finance et la banque, qui investissent de manière croissante au Vietnam.

Les représentants des entreprises ont exprimé leur engagement à poursuivre leurs projets et investissements au Vietnam tout en formulant des recommandations concrètes pour les domaines d’activité concernés. Ils ont également souhaité recevoir le soutien continu du gouvernement vietnamien pour le développement de leurs opérations.

Le président Luong Cuong a exprimé sa satisfaction quant à l’intérêt croissant des investisseurs américains pour le Vietnam, rappelant les progrès constants dans les relations bilatérales depuis la normalisation des relations il y a près de trois décennies. Il a souligné que le Vietnam considère les États-Unis comme un partenaire stratégique essentiel et se réjouit des perspectives de renforcement de ce partenariat intégral.

Le président a réitéré l'engagement du Vietnam à améliorer l’environnement d’investissement de manière transparente et stable, en soutenant activement la réforme, la protection des intérêts des entreprises et le développement de nouvelles opportunités économiques.

Photos : VNA/CVN

Dans le contexte actuel de transformation mondiale, le président a appelé à une coopération accrue dans les domaines de la haute technologie, de l’innovation, des énergies renouvelables et du développement vert. Il a également encouragé les entreprises américaines à investir dans des secteurs stratégiques comme l'intelligence artificielle, les mégadonnées, les biotechnologies et les centres de recherche et développement, contribuant ainsi aux ambitions du Vietnam de parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050.

Le président Luong Cuong s'est dit convaincu que, grâce à cet esprit de coopération et à la vision partagée d’un avenir prospère, les relations économiques entre le Vietnam, les entreprises américaines et l'APEC continueraient de se renforcer.

VNA/CVN