Le Vietnam participe à la 35e réunion ministérielle de l’APEC au Pérou

La 35 e réunion ministérielle de l'APEC (AMM 35) s'est tenue le 14 novembre à Lima, sous la coprésidence du ministre péruvien des Affaires étrangères, Elmer Schialer, et du ministre du Commerce extérieur et du Tourisme, Desilú León.

>> Le président Luong Cuong arrive au Pérou pour une visite officielle et l’AELW

>> Le président Luong Cuong assiste à l’APEC CEO Summit 2024 au Pérou

>> Le président Luong Cuong reçoit l’Alliance des entreprises États-Unis - APEC

Photo : Tuân Anh/TGVN/CVN

La réunion a réuni les ministres des Affaires étrangères et de l'Économie des 21 économies membres de l'APEC, dont le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères vietnamien, Bùi Thanh Son.

Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié les résultats de la coopération de l'APEC en 2024, avec de nombreux points positifs dans la mise en œuvre de l'Agenda de l'APEC sur la croissance inclusive et durable, y compris les initiatives exceptionnelles et les contributions du Pérou, pays hôte de l'APEC 2024.

Efforts du Vietnam dans la transformation numérique

Lors de la session sur "L'innovation et la numérisation pour promouvoir la transition vers une économie formelle et mondiale", le vice-Premier ministre a souligné les efforts du Vietnam en matière de transformation numérique, permettant aux entreprises et aux travailleurs, en particulier dans le secteur informel, d'accéder aux opportunités d'emploi, de contribuer au développement économique et de bénéficier équitablement de la croissance économique.

Photo : Tuân Anh/TGVN/CVN

Bùi Thanh Son a donné un certain nombre de propositions pour renforcer la coopération de l'APEC, notamment le renforcement de la gouvernance numérique en partageant les meilleures pratiques pour appliquer la technologie numérique dans le processus d'enregistrement des entreprises, la conformité fiscale et la réglementation du travail ; le soutien aux ménages d'entreprises et aux particuliers en améliorant l'accès aux capitaux et aux marchés via des plateformes numériques et des services bancaires en ligne, en simplifiant les processus administratifs et en favorisant la connectivité des entreprises ; et l'élargissement des programmes de formation professionnelle et de compétences numériques pour les travailleurs, en particulier dans le secteur informel.

Il est également nécessaire de renforcer la sensibilisation des travailleurs à leurs droits et intérêt ainsi que de les encourager à évoluer vers l'économie formelle.

Le discours de la délégation vietnamienne a été bien apprécié par les autres membres de l'APEC.

VNA/CVN