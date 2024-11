Le chef de l'État vietnamien se voit décerner la clé symbolique de la ville de Lima

Photo : VNA/CVN

Luong Cuong a informé le maire Rafael Lopez Aliaga des résultats positifs de ses rencontres avec les hauts dirigeants péruviens, partageant que les deux parties ont convenu de discuter de l'élévation des relations bilatérales à une nouvelle hauteur dans les temps à venir.

Le chef de l'État vietnamien a proposé à Lima, en tant que capitale, de jouer un rôle moteur dans la promotion de la coopération multiforme entre le Vietnam et le Pérou. Il a également demandé au maire Rafael Lopez Aliaga de faciliter l'expansion des investissements du Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée du Vietnam (Viettel) au Pérou à travers le projet Bitel ainsi que sa participation à des projets de transformation numérique et de construction de ville intelligente à Lima.

Exprimant l'honneur d'accueillir le président au palais municipal, le maire Rafael Lopez Aliaga a affirmé sa volonté de contribuer à promouvoir la coopération avec le Vietnam et a exprimé le souhait d'établir prochainement un jumelage entre Lima et une localité vietnamienne.

Le maire de Lima a affirmé son soutien aux investissements de Viettel au Pérou, tout en espérant bénéficier de l'expérience et de l'aide du Vietnam dans la mise en œuvre de projets de construction d'un système de sécurité sociale et d'un système de portefeuille électronique pour accorder des crédits aux personnes démunies dans la capitale.

À cette occasion, l'administration de Lima a remis au président Luong Cuong la clé symbolique de la capitale et le titre d'invité d'honneur en reconnaissance de ses contributions à la promotion et au renforcement des relations durables, substantielles et efficaces entre les deux pays, ainsi que pour exprimer le respect et l'affection de la ville envers la visite officielle de la délégation vietnamienne au Pérou.

Il s'agissait d'une reconnaissance très significative qui montre l'hospitalité et l'amitié du peuple péruvien envers le peuple vietnamien, a affirmé Luong Cuong. Cela représentait à la fois un honneur et une responsabilité, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il continuerait de promouvoir et d'approfondir les bonnes relations entre le Vietnam et le Pérou de manière substantielle, efficace et pragmatique.

Au nom des dirigeants de l'État et du peuple vietnamien, Luong Cuong a exprimé ses sincères remerciements au maire, à l'administration et au peuple de la ville de Lima pour ce cadeau très significatif, tout en souhaitant que Lima continue de se développer de manière prospère.

VNA/CVN