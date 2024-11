Le président Luong Cuong rencontre des hommes d’affaires péruviens

Photo : VNA/CVN

Les entrepreneurs péruviens ont exprimé leur désir d'en apprendre davantage sur le marché vietnamien et de rechercher des partenaires de coopération, favorisant ainsi davantage les relations économiques, commerciales et d'investissement entre les deux pays.

De son côté, le président vietnamien a estimé que la coopération entre les deux pays avait encore beaucoup de potentiel de développement, soulignant qu’ils étaient tous membres à part entière de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Selon Luong Cuong, l'octroi au Pérou du statut de "partenaire de développement" par l'ASEAN renforcera sa présence en Asie du Sud-Est et ouvrira des opportunités pour accroître les échanges commerciaux entre le Pérou et les pays membres de l'ASEAN. Il a exprimé l'espoir que le Vietnam serait la porte d'accès des entreprises péruviennes au marché de l'ASEAN qui comptait près de 700 millions d'habitants.

Possibilités de coopération dans divers domaines

Le président vietnamien a demandé à la partie péruvienne de créer des conditions favorables aux projets vietnamiens sur son sol et au processus d'achèvement des procédures de transfert de projets dans le secteur pétrolier et gazier du Vietnam au Pérou. Il a également suggéré que les entreprises péruviennes étudient des possibilités de coopération dans l'exploitation minière, le développement des produits agricoles biologiques, l’agroalimentaire, le tourisme...

En outre, il a proposé que les deux parties continuent de se coordonner en exploitant les accords de libre-échange (ALE) et les mécanismes de coopération bilatéraux et multilatéraux dont elles sont membres, tels que l’APEC, le CPTPP...

Le président a affirmé l’engagement du Vietnam à créer un climat d’affaires et d'investissement favorable pour que les investisseurs étrangers en général, et les entreprises péruviennes en particulier, puissent mener des coopérations et des opérations efficaces et à long terme sur son sol.

Enfin, Luong Cuong s’est déclaré convaincu que la coopération économique, d'investissement et commerciale continuerait d'être un pilier important des relations bilatérales, ainsi qu'un moteur pour amener les relations entre le Vietnam et le Pérou à de nouveaux sommets de prospérité commune.

VNA/CVN