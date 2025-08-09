Repenser la consommation énergétique pour un avenir durable

Face à l’urgence climatique, la transition énergétique exige une refonte des modes de vie et de production. Hanoï et Hô Chi Minh-Ville misent ainsi sur les transports verts comme vecteurs clés d’un avenir sobre en carbone, durable et résilient.

Photo : VNA/CVN

Au cours de la dernière décennie, le secteur énergétique mondial a entamé une profonde mutation, notamment face aux impacts de plus en plus graves du changement climatique provoqué par les gaz à effet de serre.

Selon le Dr. Ngô Đuc Lâm, ancien directeur adjoint de l’Institut de l’énergie relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, cette transition énergétique devient d’autant plus urgente qu’elle est désormais une priorité mondiale.

Le système énergétique du Vietnam connaît aussi des évolutions similaires, surtout depuis que le pays s’est engagé à atteindre la neutralité carbone (zéro émission nette) d’ici 2050, engagement pris lors de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) à Paris en France. En conséquence, l’utilisation des sources d’énergie fossiles traditionnelles est progressivement réduite, remplacée peu à peu par les énergies renouvelables, l’énergie verte et l’énergie propre.

Pionnier dans les énergies renouvelables

La transition énergétique au Vietnam s’opère à un rythme rapide. En moins de dix ans, la part des énergies renouvelables dans la structure des sources électriques est passée de près de 0% à environ 60%. Par rapport à la région et au monde, le Vietnam est considéré comme l’un des pays ayant la transition énergétique la plus impressionnante, s’affirmant comme le leader de l’ASEAN dans le domaine du développement des énergies renouvelables.

Photos : VNA/CVN

“La transition énergétique englobe un changement complet dans la manière d’utiliser l’énergie dans tous les aspects de la production et de la vie quotidienne. Par exemple, cela implique de remplacer les combustibles fossiles par de la biomasse en substitution du charbon et du fioul lourd (FO) dans les chaudières industrielles ou encore l’utilisation de biocarburants (essence E5, E10 ou diesel B5, B10) contenant de l’éthanol ou du biodiesel dans les transports, l’agriculture, et même pour les petits électrogènes”, a informé le Dr. Lê Hai Hung, directeur de l’Institut de recherche et d’application technologique.

Il s’agit également d’électrifier les secteurs consommateurs d’énergie, comme la transition dans les transports (motos et voitures électriques remplaçant les véhicules à essence et diesel) ; l’utilisation de cuisinières électriques et à induction à la place des cuisinières à charbon et à gaz pour la cuisine ; l’adoption de pompes à chaleur en lieu et place des systèmes de refroidissement ou de chauffage ; le remplacement des fours à charbon et à mazout par des fours électriques à induction, à résistance ou à micro-ondes.

La transition énergétique passe également par d’autres actions synchronisées, telles que l’utilisation d’énergie de manière économique et efficace, la reforestation et la lutte contre la déforestation pour étendre les puits de carbone, ou encore l’exploitation de la biomasse en remplacement des combustibles fossiles. “Pour atteindre le net zéro, la seule transition énergétique ne suffit pas ; il faut changer les comportements d’utilisation de l’énergie dans tous les secteurs de la production et de la vie quotidienne”, a souligné le Dr. Hung.

Bien que la transition énergétique au Vietnam progresse à un rythme soutenu, elle reste confrontée à de nombreux défis. Selon le Dr. Hung, le Vietnam est l’un des pays les plus touchés par le changement climatique, un pays en développement connaissant une explosion de l’industrialisation, de l’urbanisation et de la consommation, ce qui conduit à une demande et une sécurité énergétique qui ne sont pas encore véritablement solides.

Selon le Dr. Lâm, pour s’intégrer pleinement dans la chaîne d’approvisionnement de l’énergie verte, les entreprises vietnamiennes doivent surmonter de nombreux obstacles, notamment en matière de mécanismes et de politiques publiques, qui manquent encore de cohérence. Bien que l’orientation vers la privatisation, le développement du secteur privé et l’ouverture du marché de l’électricité soit clairement affirmée, les mesures concrètes de mise en œuvre restent incomplètes.

Nécessité d’une politique spécifique

Pour assurer une transition énergétique efficace et durable, Trân Văn Giang, chef du Département électricité du Groupe industriel du charbon et des minéraux du Vietnam (TKV), recommande de perfectionner le cadre juridique, les mécanismes et les politiques nécessaires au développement de l’énergie durable. Cela comprend notamment le développement de l’électricité issue des énergies renouvelables, du nucléaire, des nouvelles énergies, l’ouverture d’un marché de l’électricité concurrentiel, l’établissement de cadres tarifaires pour la production et l’achat d’électricité, la mise en place de contrats d’achat direct et de mécanismes d’appels d’offres afin de créer un environnement propice aux investissements privés.

Photo : VNA/CVN

Il faut élaborer un programme national global de transition énergétique, couvrant tous les secteurs et activités, y compris la reconversion des centrales thermiques à travers le pays vers des carburants alternatifs. Il est nécessaire d’avoir une planification cohérente des sources d’énergie de substitution, un cadre réglementaire et juridique harmonisé, des normes et standards techniques, ainsi qu’une feuille de route claire garantissant une transition équitable et efficace pour tous les acteurs concernés.

Une coordination intersectorielle entre les ministères est essentielle en vue d’assurer une gouvernance efficace de la transition énergétique. Il est nécessaire d’appuyer les autorités locales dans la planification et la gestion des zones de développement des énergies renouvelables, en tenant compte des infrastructures existantes, de la population et de l’environnement. Par ailleurs, le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale dans la recherche scientifique et le transfert technologique est fortement encouragé.

Le développement de l’énergie durable est non seulement une tendance incontournable, mais aussi une opportunité majeure pour que le Vietnam devienne un pays vert, moderne et responsable vis-à-vis de la planète.

Renforcer la coopération internationale

Pour réussir cette transformation, il est nécessaire de mobiliser l’ensemble du système politique, des entreprises, des citoyens et de la communauté internationale. Il faut perfectionner le cadre juridique, accélérer le marché de l’électricité concurrentiel, créer des mécanismes de partage des risques et promouvoir une transition équitable dans le secteur énergétique. Il est également nécessaire de renforcer la coopération internationale et de mobiliser les ressources provenant des organisations financières vertes.

Photos : VNA/CVN

“Le changement climatique n’est pas une tendance, mais une réalité bien présente. Par conséquent, la transition énergétique n’est pas un choix temporaire ou un luxe stratégique, c’est une nécessité, un impératif de notre époque. Elle n’est pas la responsabilité d’un individu, d’une entreprise ou d’un pays, mais bien un devoir collectif de toute l’humanité, auquel on ne peut plus se soustraire”, a affirmé le Dr. Hung.

Dans le secteur des transports, pour réussir la transition vers une énergie verte, Trân Lê Phuong, directeur général adjoint chargé des affaires extérieures de VinFast (le grand constructeur mondial d’automobile haut de gamme du groupe vietnamien Vingroup), recommande l’élaboration d’une politique nationale sur l’électrification des transports, fondée sur une vision à long terme. Cette politique devrait fixer des objectifs de conversion obligatoires pour chaque segment de flotte, comme la logistique, les taxis, les véhicules de service public, les autobus et les véhicules particuliers. C’est déjà une expérience réussie dans de nombreux pays du monde.

Il faut promouvoir activement le transport zéro émission dans les grandes villes. Cela inclut la priorisation des autorisations d’exploitation pour les entreprises utilisant des véhicules écologiques, ainsi que la planification de zones interdites aux véhicules à essence dans les rues centrales ou pendant les heures de pointe.

En outre, des politiques de soutien financier devraient être mises en place pour aider les citoyens à changer de véhicule. Ces aides pourraient prendre la forme de fonds de transition verte, de programmes de prêts préférentiels, ou de partenariats avec les banques et les institutions de crédit pour offrir des plans

de paiement échelonné flexibles, sans exigence de preuve de revenu pour les chauffeurs de services. Surtout, il est nécessaire d’intensifier la communication et l’éducation publique afin de changer les perceptions, passant de la vision du véhicule électrique comme une simple “tendance” à celle d’un “choix intelligent”, bénéfique pour l’environnement, l’économie privée et l’image du pays.

Nguyên Thành/CVN