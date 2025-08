Yên Tu-Vinh Nghiêm-Côn Son, Kiêp Bac : un patrimoine à portée universelle

>> Le Vietnam élu membre du Comité du patrimoine mondial pour la 2e fois

>> Lang Son, un nouveau géoparc mondial UNESCO

>> Patrimoine mondial : le Vietnam fait entendre sa voix

>> Vietnam - Laos : deux parcs nationaux, une extension transfrontalière classée

Photo : VNA/CVN

Le 12 juillet 2025 à 13h00, heure de Paris (soit 18h00 au Vietnam), lors de la 47e session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, le Professeur Nikolay Nenov, président bulgare de la session, a frappé le marteau qui scelle l’inscription de l’ensemble de monuments et de paysages de Yên Tu-Vinh Nghiêm-Côn Son, Kiêp Bac sur la Liste du patrimoine mondial.

Il s’agit du 9e site du Vietnam à recevoir cette distinction et du 2e à caractère interprovincial, après le complexe baie de Ha Long - archipel de Cát Bà (situé dans la province de Quang Ninh et la ville voisine de Hai Phòng, au Nord).

S’étendant sur les provinces de Quang Ninh, Bac Ninh et la ville de Hai Phòng, ce bien regroupe 20 sites répartis entre montagnes boisées, plaines et régions fluviales, sur plus de 500 ha de zone centrale et plus de 4.000 ha de zone tampon. Il témoigne de siècles de pèlerinages, de pratiques religieuses et de transmission culturelle.

Le bouddhisme Trúc Lâm, fondé au XIIIe siècle par le roi Trân Nhân Tông, y puise ses racines. Ce courant vietnamien incarne des valeurs de paix, de tolérance, d’harmonie et de lien entre l’homme et la nature.

Photo : VNA/CVN

Cette philosophie se distingue par sa combinaison harmonieuse entre bouddhisme Mahāyāna, principes éthiques du confucianisme, cosmologie taoïste et croyances populaires. Il a contribué à forger l’identité spirituelle du pays et à promouvoir un modèle de société fondé sur la tolérance et l’autonomie, formant ainsi un socle spirituel durable pour le peuple vietnamien, tout à fait en accord avec les objectifs de l’UNESCO en matière de préservation des valeurs communes : éducation, construction d’une culture de la paix, respect de la nature et développement durable.

Photo : VNA/CVN

L’ensemble comprend des pagodes, des temples, des sanctuaires et des vestiges archéologiques tels que des stèles de pierre et tablettes de bois, associés à des figures religieuses et historiques. Tous composent un héritage matériel rigoureusement préservé et réparti sur un vaste espace allant de Yên Tu à Vinh Nghiêm, Côn Son et Kiêp Bac, et retraçart les étapes majeures de développement du bouddhisme Trúc Lâm : fondation, institutionnalisation, renaissance, et perpétuation de ses valeurs humanistes et créatives. Stratégiquement situé dans un cadre géologique favorable, ce site demeure aujourd’hui un haut lieu de pèlerinage animé pour des millions de visiteurs chaque année.

L’UNESCO a fondé son inscription sur deux critères : (iii) et (vi).

Selon le critère (iii), il illustre une interaction unique entre l’État, la religion et le peuple dans la construction de l’identité vietnamienne. Il est également marqué par le paysage sacré, façonné par une relation constante et intime avec la nature. Enfin, il incarne une éthique fondée sur la paix, le perfectionnement personnel, la tolérance, la bienveillance et l’harmonie entre l’homme et la nature.

Selon le critère (vi), il représente une contribution majeure à la spiritualité mondiale, une démonstration à portée universelle de la manière dont un courant religieux aux multiples croyances, né localement à Yên Tu, a durablement influencé la société laïque, favorisé la constitution d’une nation forte, assuré la paix et encouragé la coopération régionale.

Photo : VNA/CVN

Concrètement, le complexe manifeste pleinement la richesse historique, spirituelle et géographique du bouddhisme zen Trúc Lâm : depuis sa fondation dans la montagne sacrée de Yên Tu, attestée par les temples antiques et les vestiges archéologiques, jusqu’à la pagode Vinh Nghiêm et le site de Côn Son - Kiêp Bac ; et la systématisation de ses philosophies manifestées à travers les stèles, les objets associés et les pratiques rituelles. Ses sites sont le théâtre de rites, de cérémonies, de fêtes, de propagation du Dharma et de pèlerinages - rayonnant bien au-delà des frontières nationales. Cela témoigne de la pertinence mondiale durable de la philosophie et des valeurs de vie, de l’esprit communautaire, de l’harmonie avec la nature, de l’amour de la paix et du prochain.

Émue par la reconnaissance mondiale du complexe, Nguyên Thi Hanh, vice-présidente du Comité populaire de la province de Quang Ninh et du Comité de pilotage pour l’élaboration du dossier, a exprimé : “C’est une grande fierté non seulement pour les trois localités impliquées, mais pour l’ensemble du peuple vietnamien”.

Elle a également affirmé la volonté de Quang Ninh de poursuivre ses actions de conservation, de restauration et de valorisation du site, afin d’assurer sa durabilité et sa diffusion internationale.

De son côté, Nguyên Minh Vu, vice-ministre permanent des Affaires étrangères et président de la Commission nationale pour l’UNESCO, a salué la reconnaissance internationale des valeurs humanistes du bouddhisme Trúc Lâm et les efforts du Vietnam dans la préservation de son patrimoine. D’après lui, cela permettra de favoriser le renforcement de la connectivité régionale entre Quang Ninh, Hai Phòng et Bac Ninh, créant ainsi un espace patrimonial unifié et contribuant à promouvoir l’image du Vietnam et de ses habitants.

Selon Hoàng Đao Cuong, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, cette inscription est le fruit d’une décennie de travail conjoint entre autorités locales, experts nationaux et partenaires internationaux. Elle reflète l’engagement du Vietnam à préserver ses trésors culturels tout en les partageant avec le monde, appelant à une gestion durable, à une sensibilisation accrue et à une valorisation continue du patrimoine.

Le ministère et les localités concernées continueront de mettre en œuvre des activités de protection et de valorisation du patrimoine mondial dans une perspective durable, en menant à bien le modèle de gestion des biens inscrits au patrimoine mondial du Vietnam.

La Loi sur l’héritage culturel de 2024 incarne cette ambition. Elle introduit de nouvelles normes de développement durable selon les principes de l’UNESCO, l’élaboration de plans de gestion du patrimoine, l’évaluation de ses impacts, le lien entre la préservation du patrimoine tangible et immatériel, afin de mieux servir la communauté.

Cúc Đuong - Phuong Nga/CVN