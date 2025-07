Onze destinations "les plus merveilleuses" du Vietnam selon les touristes étrangers

Hanoï, Hà Giang, Pu Luông et Dà Lat figurent parmi les destinations les plus impressionnantes du Vietnam, suggérées par une journaliste du journal britannique Times .

Photo : Vu Hanh/VNA/CVN

Selon Claire Boobbyer, journaliste au Times, le Vietnam, avec ses 99 millions d'habitants et ses plus de 3.000 km de côtes, offre une multitude de choses à découvrir, de la convivialité de ses habitants à la richesse culturelle. Claire est arrivée au Vietnam pour la première fois en 2004 et y est retournée à de nombreuses reprises depuis.

Les 11 destinations proposées par Claire sont basées sur des critères tels que la richesse de leur identité, des expériences culturelles qu’elles permettent, de la nature et des souvenirs inoubliables qu’elles ont à offrir.

Vieux quartier de Hanoï

Claire qualifie Hanoï de "musée d'histoire vivant", où tradition et modernité se rencontrent. Le Vieux quartier est le premier endroit qu'elle mentionne : un quartier animé, avec des boutiques proches les unes des autres, des ruelles animées par les motos et l'odeur de la cuisine de rue.

La journaliste suggère aux visiteurs de faire un circuit culinaire, d'explorer d'anciennes villas françaises, de visiter le mausolée de Hô Chi Minh, le Temple de la Littérature et le Musée d'ethnologie. Chaque destination permet aux visiteurs de découvrir des caractéristiques culturelles uniques, propres à Hanoï.

Hà Giang

Photo : Khanh Hòa/VNA/CVN

Hà Giang, la terre la plus septentrionale, est une autre destination que Claire apprécie particulièrement. Selon elle, la destination offre une atmosphère "spectaculaire et majestueuse", où les visiteurs peuvent emprunter des cols calcaires escarpés, admirer des cultures en terrasses à flanc de montagne, visiter des villages Dao et H'Mông et s'immerger dans la vie typique de la région montagneuse. "Le paysage ici est comme sur une autre planète", a déclaré Claire.

Baie de Bai Tu Long et baie de Ha Long

Photo : Minh Duc/VNA/CVN

La baie de Ha Long (photo ci-dessus) est l'une des merveilles naturelles du monde, où des milliers de blocs de calcaire émergent des eaux bleues. Que ce soit dans la brume matinale ou sous un ciel bleu azur, le paysage de la baie procure toujours une sensation surréaliste et enchanteuse.

Pour une expérience plus complète et plus paisible, Claire suggère aux visiteurs de prolonger leur voyage et d'explorer la baie de Bai Tu Long, située à l'est de Ha Long. La journaliste compare cet endroit à une "forteresse calcaire" méconnue, préservant sa beauté sauvage et paisible.

Les croisières de deux nuits emmènent les visiteurs au cœur des petites baies, parcourent en kayak des montagnes rocheuses escarpées et s'arrêtent dans des villages de pêcheurs côtiers. Ce sont deux destinations idéales pour ceux qui souhaitent découvrir pleinement la beauté des îles du nord du Vietnam, selon la journaliste.

Pù Luông

Photo : Trong Cung/VNA/CVN

Pù Luông est situé à l'ouest de la province de Thanh Hoa (Centre), à la frontière entre le Vietnam et le Laos, sur une superficie de plus de 17.000 ha. Claire recommande cet endroit à ceux qui recherchent la tranquillité. "À seulement quelques heures de route de Hanoï, vous entrerez dans un autre monde avec ses rizières, ses vergers, ses villages Muong et ses lentes roues hydrauliques au bord du ruisseau", explique-t-elle.

À Pù Luông, les visiteurs peuvent randonner dans les montagnes, naviguer sur des radeaux de bambou ou se détendre dans des zones écologiques nichées dans la nature.

Ville de Huê

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

Huê était autrefois le centre du pouvoir politique et culturel de la dynastie Nguyên, la dernière dynastie féodale du Vietnam. Les tombeaux des rois conservent encore leur aspect mystérieux et solennel, illustrant une harmonieuse combinaison d'architecture classique, d'éléments confucéens et de feng shui. Tous sont disposés le long de la poétique rivière Huong, serpentant à travers des jardins, de petits ruisseaux, des statues de pierre et des tombeaux, créant un tableau paisible relatant la splendeur royale passée.

Au sujet de Huê, la journaliste parle d’une destination incontournable. La ville préserve encore la quintessence de la cuisine royale avec des milliers de plats élaborés exclusivement pour la famille royale. Depuis Huê, les visiteurs peuvent également visiter la zone qui constituait autrefois la ligne de démarcation entre le Nord et le Sud selon les accords de Genève de 1954.

Dà Nang

Photo : Huy Hùng/VNA/CVN

Selon Claire, Dà Nang est une destination à la fois profondément historique, moderne et dynamique. Une destination idéale entre plages de sable fin eaux eaux cristallines et complexes hôteliers de luxe tels que le Four Seasons ou l'InterContinental Danang Sun Peninsula, niché dans la forêt vierge de la péninsule de Son Trà et conçu par l'architecte Bill Bensley.

Au-delà de sa mer bleue et de son sable blanc, Dà Nang est aussi un lieu propice à la découverte de valeurs culturelles ancestrales. Les visiteurs peuvent visiter le musée de sculpture Cham pour admirer des œuvres en grès associées au royaume Champa. À la tombée de la nuit, le Pont du Dragon offre un spectacle féerique de dragons cracheurs de feu et d'eau, symbole du développement dynamique de cette ville côtière du centre.

Hôi An

Photo : Hoàng Hiêu/VNA/CVN

Selon Claire, Hôi An, bien que devenue une destination touristique réputée, conserve sa beauté paisible et ancestrale. Port de commerce animé dès le XVIIe siècle, la ville conserve encore de nombreux temples, pagodes, maisons anciennes et boutiques d'artisanat traditionnel.

Les maisons jaune vif d'un étage sont situées les unes à côté des autres dans de petites rues éclairées de lanternes la nuit, le long de la rivière Hoài, créant un espace nostalgique et poétique.

Outre son paysage, Hôi An attire également les touristes avec sa cuisine de rue unique, comme le Cao Lâu ou le pain de Hôi An, ainsi qu’avec ses services de confection de vêtements sur mesure, en quelques jours à peine.

Pour changer d'ambiance après une promenade dans la vieille ville, Claire suggère de visiter la plage d'An Bang, à quelques kilomètres du centre, pour profiter de la tranquillité et se détendre sous la fraîcheur des cocotiers.

Hô Chi Minh-Ville

Photo : Vu Sinh/VNACVN

Hô Chi Minh-Ville est une ville dynamique de plus de 9 millions d'habitants et 8 millions de motos, offrant une atmosphère vibrante, où modernité et tradition se rencontrent de manière fascinante. La journaliste britannique suggère aux touristes de tenter l'expérience de la moto pour explorer la ville de la façon la plus authentique, en s'imprégnant du rythme de vie et de la circulation.

Hô-Chi-Minh-Ville est également un paradis de la cuisine de rue, où les touristes peuvent facilement déguster du pho, du banh mi, du bun thit nuong et siroter un café au lait glacé, symbole de la culture du café du Sud. Photo : Thanh Tung

Delta du Mékong

Photo : VNA/CVN

Selon la journaliste du Times, le Delta du Mékong offre un véritable aperçu du mode de vie typique des habitants de cette région, avec ses marchés flottants animés, ses vergers luxuriants, ses anciens temples et pagodes. La journaliste suggère aux touristes de s'installer sur un bateau pour naviguer sur les petits canaux, déguster des noix de coco, des bananes et des mangues fraîches au cœur du jardin et de s'imprégner du rythme de vie lent, rustique et passionnant de la région du Sud.

Dà Lat

Photo : Nguyên Ngoc Thiên/CVN

Claire suggère Dà Lat comme destination unique et quelque peu insolite, où beauté classique et créativité spontanée se conjuguent. Cette ville des hautes terres est entourée de forêts de pins fraîches, possède un lac central bucolique et un climat agréable et frais toute l'année. Partout, on trouve des villas de style européen construites au début du XXe siècle, aujourd'hui transformées en hôtels, musées ou espaces d'art.

La journaliste a été particulièrement impressionnée par la gare de Dà Lat, bâtiment ancien construit par les Français, portant l'empreinte de l'architecture européenne. Dà Lat est également un paradis de cafés, de bars et de sites culturels intéressants.

Côn Dao

Photo : Huynh Son/VNA/CVN

La journaliste présente Côn Dao comme un ancien lieu de détention dont le visage a aujourd'hui complètement changé. L'île est une zone de nidification pour les tortues marines, et la mer environnante abrite des coraux, des lamantins et des dauphins. Une partie de l'île est classée site Ramsar, faisant d’elle la seule zone maritime décorée de ce titre au Vietnam.

En venant à Côn Dao, les visiteurs peuvent s'immerger dans une nature intacte, entre forêts, mer et étendues de sable blanc. Ils peuvent y faire des randonnées en forêt, plonger pour observer les coraux et découvrir l'histoire grâce à des sites tels que le musée de Côn Dao ou le cimetière de Hàng Duong, où reposent des milliers de soldats révolutionnaires.

Claire déclare que le Vietnam est un pays où l'on découvre quelque chose de nouveau à chaque fois qu’on s’y rend. Il peut s'agir d'une perspective différente sur les gens, les paysages ou simplement d'un plat local que l'on n'a jamais goûté.

"L'hospitalité, l'énergie vibrante et la diversité des expériences ici font que je ne m'ennuie jamais", conclu Claire.

Tuân Anh – Câm Sa/CVN