Vietnam - Laos : deux parcs nationaux, une extension transfrontalière classée

Le 13 juillet, à l’issue de la 47 e session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, les Parcs nationaux de Phong Nha-Ke Bàng (Vietnam) et de Hin Nam No (Laos) ont été réunis en un site transfrontalier unique, désormais reconnu pour sa valeur universelle exceptionnelle.

>> Vietnam - Laos : expériences dans le développement de l'économie du patrimoine

>> Patrimoine mondial : le Vietnam fait entendre sa voix

>> Yên Tu-Vinh Nghiêm-Côn Son, Kiêp Bac : un patrimoine à portée universelle

Photo : Xinhua-VNA/CVN

L’extension transfrontalière s’inscrit dans la continuité de la reconnaissance accordée en 2003 au parc vietnamien, situé dans la province de Quang Bình (devenue récemment Quang Tri), désormais élargie à la province lao de Khammouane. Une première historique qui consacre l’union géologique et écologique de deux sanctuaires naturels sous l’égide de l’UNESCO. Un signal fort en faveur de la conservation du patrimoine mondial et du dialogue environnemental régional, dans un contexte de plus en plus marqué par les enjeux climatiques.

À la jonction des montagnes annamites et de la ceinture calcaire de l’Indochine centrale, le site se distingue par des paysages karstiques accidentés, des grottes profondes, ainsi qu’une riche biodiversité et les usages traditionnels locaux qui y sont associés. Il abrite l’un des systèmes karstiques les plus anciens et vastes d’Asie, formé il y a environ 400 millions d’années.

Sa topographie spectaculaire, façonnée par l’interaction du calcaire avec les schistes, grès et granites, offre un relief tourmenté : falaises abruptes, vallées encaissées, grottes profondes et réseaux fluviaux souterrains. Cette géologie complexe fait de la région un terrain d’étude unique pour les scientifiques, géologues et spéléologues du monde entier.

Photos : CTV/CVN

Deux cavités emblématiques illustrent cette richesse : Son Doong (Vietnam), considérée comme la plus grande grotte du monde en volume ; et Xe Bang Fai (Laos), célèbre pour sa spectaculaire rivière souterraine active. Ces formations géologiques exceptionnelles confèrent au site une valeur esthétique et scientifique inestimable, reconnue à l’échelle internationale.

Au-delà de son intérêt géologique, le site brille par sa biodiversité florissante. Il se trouve au cœur de plusieurs écorégions prioritaires : forêts tropicales humides de l’Annam Nord, écorégions d’eau douce du Nord et du Sud Annam, forêts humides de la chaîne annamitique.

Selon l’UNESCO, cette diversité d’habitats favorise des niches écologiques complexes, propices à l’évolution et à la spéciation. Plus de 2.700 espèces végétales et 800 espèces de vertébrés ont été recensées, dont plusieurs sont endémiques ou menacées à l’échelle mondiale. Parmi elles figurent le douc à pattes rouges, primate emblématique des forêts indochinoises ; le pangolin de Malaisie, en danger critique ; le kha-nyou, rongeur rare découvert au Laos ; l’araignée géante chasseresse, unique au monde.

Photos : VNA/CVN

Les écosystèmes diversifiés du site s’étendent des forêts de plaine aux habitats karstiques d’altitude, en passant par plus de 220 km de cavités et rivières souterraines. Autant de refuges pour une faune et une flore d’une extrême variété, encore largement à explorer.

Malgré des plans de gestion distincts, les deux parcs ont développé depuis plusieurs années une solide coopération. Accords interprovinciaux, programmes conjoints de protection et assistance technique mutuelle ont permis d’élaborer une candidature partagée. La préparation du dossier s’est accélérée dès 2018, et s’est intensifiée avec un accord de principe conclu entre les gouvernements en 2023.

Des rencontres entre le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, et son homologue lao, Suanesavanh Vignaket, ont permis de sceller un plan de travail commun, facilitant le dépôt auprès de l’UNESCO. Le Département du patrimoine culturel vietnamien a d’ailleurs apporté un soutien actif à son homologue lao tout au long du processus.

Lors de la 47e session du Comité du patrimoine mondial à Paris, l’inscription du site a été saluée comme un symbole fort de coopération régionale.

Photos : Thu Hà/CVN

Le vice-ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoàng Ðao Cuong, a souligné que cette extension transfrontalière reflétait “l’importance de la coopération mondiale” et renforçait “les liens d’amitié et de solidarité entre les deux pays”, tout en soutenant un développement économique durable dans la région. La ministre lao Suanesavanh Vignaket, présidente du Comité national du patrimoine, a quant à elle parlé d’un “moment de fierté pour toute la société lao”.

Au-delà du label UNESCO, ce site transfrontalier incarne un engagement commun envers la préservation des richesses naturelles, culturelles et sociales. Il ouvre la voie à des circuits écotouristiques intégrés, la valorisation des savoirs traditionnels locaux et l’implication active des communautés autochtones dans la gestion des ressources.

Autant de perspectives pour faire de cette région un modèle vivant de conservation collaborative, où protection de l’environnement rime avec prospérité locale et coopération internationale.

Hông Anh/CVN