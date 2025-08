Patrimoine mondial : le Vietnam fait entendre sa voix

Membre engagé de l’UNESCO, le Vietnam affirme sa voix sur la scène internationale du patrimoine mondial. Porté par une diplomatie culturelle dynamique et des initiatives novatrices, il conjugue préservation de son héritage et ambition de développement durable, s’imposant comme un modèle à suivre.

>> Le Vietnam élu membre du Comité du patrimoine mondial pour la 2e fois

>> Lang Son, un nouveau géoparc mondial UNESCO

>> Yên Tu-Vinh Nghiêm-Côn Son, Kiêp Bac : un patrimoine à portée universelle

Photo : VNA/CVN

Du 6 au 16 juillet, Paris a accueilli la 47e session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, réunissant plus d’un millier de délégués représentant les 21 États membres et une centaine d’observateurs. Conduite par Nguyên Minh Vu, vice-ministre permanent des Affaires étrangères et président du Comité national pour l’UNESCO, la délégation vietnamienne a activement pris part aux travaux de cette instance internationale.

Dans son intervention, le chef de la délégation vietnamienne a réaffirmé l’attachement du pays aux principes de la Convention du patrimoine mondial. Celui-ci s’est traduit par des actions concrètes, notamment l’intégration des orientations de la Convention dans la Loi sur le patrimoine culturel (2024), le lancement du Programme national de développement culturel 2025-2035, la valorisation des huit sites vietnamiens déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.

Photos : VNA/CVN

Le pays a souligné la nécessité de placer les communautés locales au cœur des politiques de préservation, conciliant protection du patrimoine et développement socio-économique. Il a également réitéré son soutien au Fonds du patrimoine mondial et appelé à renforcer la coopération internationale, le partage d’expertise et le développement des capacités, notamment pour favoriser la participation des femmes, des jeunes et des acteurs communautaires dans la gestion et la valorisation de l’héritage culturel.

Reconnaissance et partenariats renforcés

En marge de la session, la délégation vietnamienne a multiplié les rencontres bilatérales de haut niveau. Nguyên Minh Vu s’est notamment entretenu avec le Pr. Nikolay Nenov (Bulgarie), président du Comité du patrimoine mondial et de sa 47e session ; Ernesto Renato Ottone Ramirez (Chili), sous-directeur général de l’UNESCO pour la culture ; et Lazare Eloundou Assomo (Cameroun), directeur du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO ; ainsi qu’avec les chefs de délégation des 20 autres États membres.

Photos : VNA/CVN

Ces échanges ont permis de consolider les partenariats existants et de lancer de nouvelles initiatives. À cette occasion, le président du Comité du patrimoine mondial et le directeur du Centre du patrimoine mondial ont salué le Vietnam comme un “partenaire stratégique important et fiable”, mettant en avant son approche exemplaire et ses contributions substantielles à la coopération internationale. Ils ont encouragé le partage élargi de ses modèles et bonnes pratiques, notamment en matière de mobilisation communautaire et de valorisation du patrimoine au service du développement local.

Photo : VNA/CVN

Profitant de cette tribune, le Vietnam a sollicité le soutien de l’UNESCO et de ses organes consultatifs pour plusieurs candidatures en cours. Parmi lesquelles : l’ensemble de monuments et de paysages de Yên Tu-Vinh Nghiêm-Côn Son, Kiêp Bac ; le site archéologique d’Óc Eo - Ba Thê ; la caverne Con Moong ; l’imagerie populaire de Đông Hô ; l’art du chèo (théâtre populaire) ; le chant Mo Muong ; ou encore la candidature de Hô Chi Minh-Ville au Réseau des villes créatives de l’UNESCO.

Ces projets ont été chaleureusement soutenus par les responsables de l’UNESCO et du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), qui ont réaffirmé leur volonté d’accompagner le pays dans leur préparation. L’approche vietnamienne alliant respect des valeurs universelles et innovation dans ses politiques de conservation du patrimoine a été saluée comme exemplaire pour les autres États membres. Le pays s’est aussi distingué par sa capacité à conjuguer préservation, tourisme durable, croissance économique et amélioration des conditions de vie des communautés locales.

Photos : VNA/CVN

La session de juillet 2025 du Comité du patrimoine mondial a également été marquée par l’adoption de la décision 47 COM 7B.92, relative à la conservation et à la valorisation de la Cité impériale de Thang Long-Hanoï.

Appui international consolidé

Les progrès réalisés par le Vietnam en matière de recherche archéologique, de stratégie de gestion et de promotion du site ont été reconnus. Le pays a été encouragé à approfondir ses recherches interdisciplinaires, notamment sur l’axe central et la restitution du palais Kính Thiên.

Une mission conjointe entre le Centre du patrimoine mondial et l’ICOMOS est attendue fin juillet 2025 au Vietnam pour évaluer les efforts entrepris et accompagner la préparation du rapport de conservation, attendu pour la session de février 2026.

Pour la seconde fois de son histoire, le Vietnam siège en tant que membre titulaire du Comité du patrimoine mondial pour le mandat 2023-2027. Ce rôle lui confère une influence directe dans les décisions liées à l’évaluation, à l’inscription et à la conservation des sites patrimoniaux à l’échelle internationale.

Lors de cette 47e session, le Comité a examiné 30 nouvelles candidatures, étudié deux demandes d’extension et évalué l’état de conservation de 248 sites inscrits à travers le monde.

Phuong Nga/VNA/CVN