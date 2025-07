Dông Nai ambitionne de devenir une pôle économique, industriel et logistique

Photo : VNA/CVN

Grâce à son espace de développement élargi, la nouvelle province de Dông Nai est appelée à devenir un pôle industriel et de services majeur de la région du Nam Bô oriental (Sud-Est), accueillant de nombreux grands projets nationaux. Ces dynamiques devraient lui conférer une "nouvelle position" et une "nouvelle force". Dông Nai ambitionne de devenir un nouveau moteur de croissance, avec une influence significative sur la Zone économique clé du Sud et sur l’ensemble du pays. C’est ce qu’a déclaré le président du Comité populaire provincial, Võ Tấn Đức, dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Le 1er juillet marque un tournant historique : la fusion officielle de Dông Nai et de Binh Phuoc pour former la nouvelle province de Dông Nai. Quelle est la signification de cette étape ?

Photo : VNA/CVN

Historiquement, les deux provinces de Dông Nai et de Binh Phuoc faisaient partie du territoire de Biên Hoà (devenu plus tard la province de Biên Hoà). La fusion de ces deux provinces constitue une réunion historique. Il s’agit d’une décision stratégique mûrement réfléchie par le Parti, visant à garantir cohérence et unité à l’échelle régionale, et à préparer la province de Dông Nai en particulier, ainsi que l’ensemble du pays, à entrer dans une nouvelle ère, avec une vision à cent ans.

À la suite de cette fusion, Dông Nai se classe parmi les premières provinces du pays sur de nombreux plans. Avec plus de 4,4 millions d’habitants, elle se situe au 3e rang national en termes de population, après Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. Sa superficie naturelle, de 12.737 km², la place au 9e rang. Son économie devrait dépasser 676.700 milliards de dôngs (environ 26 milliards de dollars), se classant au 4e rang national, derrière Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et Hai Phong.

Photo : Quê Anh/CVN

La nouvelle Dông Nai occupe une position stratégique : au cœur de la Région économique clé du Sud, elle constitue une porte d’entrée interrégionale et peut être considérée comme la "capitale industrielle" du pays. Forte de cet avantage, elle est appelée à devenir un axe économique majeur, doté d’un réseau de transport multimodal (aérien, routier, ferroviaire et fluvial), avec l’aéroport international de Long Thành comme principal hub aérien du pays, et le port de Phuoc An comme port maritime stratégique. La province s’impose ainsi comme un pôle national de production, de services et de logistique.

Dans le domaine agricole, les anciennes provinces de Dông Nai et de Binh Phuoc possédaient déjà de vastes cheptels de bétail et de volaille. La province fusionnée devient désormais la première du pays en matière d’industrie de l’élevage.

Dotée de nombreux potentiels et atouts, Dông Nai bénéficie d’un climat favorable, d’un environnement propice, d’une grande harmonie sociale, de politiques d’investissement ouvertes et transparentes, ainsi que d’un mécanisme de gouvernance fondé sur la décentralisation et la responsabilisation, conformément à la devise : "la localité décide, la localité agit, la localité assume ses responsabilités". Je suis convaincu qu’après la fusion, la nouvelle Dông Nai s’imposera comme l’un des principaux pôles économiques, industriels et logistiques du pays.

Le fonctionnement de l’administration locale à deux niveaux après la fusion entraînera certainement de grands changements, notamment dans l’aménagement des cadres. Selon vous, quels sont les défis et les opportunités liés à cette nouvelle organisation ?

Il s’agit d’une question cruciale, une préoccupation commune du Comité du Parti, des autorités et de la population des deux provinces de Dông Nai et de Binh Phuoc en ce moment historique. Il est important de souligner que la fusion de Dông Nai avec Binh Phuoc est une décision stratégique visant à créer un nouvel espace de développement, à exploiter et maximiser le potentiel et les atouts des deux localités. Nous sommes pleinement conscients que le chemin à parcourir, aussi prometteur soit-il, n’en demeure pas moins complexe. La fusion de deux provinces est une tâche de grande envergure. L’intégration des appareils administratifs, la restructuration organisationnelle et la réorganisation du personnel constituent autant de défis majeurs. Des changements dans les lieux de travail, les fonctions, voire dans la vie personnelle de certains cadres et de leurs familles, sont à prévoir.

Photo : TH/CVN

Par ailleurs, l’unification des mécanismes et politiques, la synchronisation des infrastructures socio-économiques, et surtout la conciliation des différences culturelles, d’usages et de coutumes entre les deux localités exigeront du temps, des efforts soutenus et une compréhension mutuelle profonde. C’est là que la solidarité et le consensus joueront un rôle déterminant.

J’attends beaucoup des cadres, des fonctionnaires et des agents publics : leur sens des responsabilités, leur professionnalisme et leur volonté de surmonter les difficultés seront décisifs. Avant tout, chaque cadre, chaque membre du Parti doit comprendre que ce changement sert l’intérêt général et le développement de la province dans cette nouvelle étape. Il convient de mettre de côté, temporairement, les préoccupations personnelles pour placer les intérêts de la collectivité et du peuple au premier plan. Les autorités provinciales s’engagent à mettre en place des politiques et des feuilles de route pour restructurer les effectifs de manière équitable, objective, transparente, raisonnable et empreinte d’humanité, afin d’assurer la stabilité et de créer les meilleures conditions permettant à chacun de développer pleinement ses capacités.

Le nouvel appareil a besoin d’un souffle nouveau. J’espère que chaque cadre, chaque fonctionnaire contribuera activement à l’élaboration des règles de fonctionnement, à l’amélioration des processus administratifs et à la mise en place rapide d’un système efficace et cohérent. Nous devons dépasser les logiques locales et construire ensemble un environnement de travail professionnel, solidaire et performant.

Les cadres des deux anciennes provinces, Dông Nai et Binh Phuoc, disposent chacun de leurs propres expériences et atouts. C’est une occasion précieuse de s’enrichir mutuellement et de constituer une équipe plus forte et plus complète. Le consensus et le soutien de la population sont notre force première et le facteur décisif de la réussite de cette politique d’envergure.

Je suis convaincu que la population saura perpétuer l’esprit de patriotisme et de solidarité, et surmontera, aux côtés des autorités, les difficultés initiales. Il est certain que des complications administratives surgiront au début, mais nous espérons que les citoyens comprendront, feront preuve de patience et accompagneront les autorités durant cette période de transition. Chaque citoyen et chaque entreprise pourra devenir un "ambassadeur" de la coopération et du développement. Ensemble, saisissons les opportunités offertes par cette fusion pour créer un nouvel élan. L’esprit d’ouverture et de coopération entre la population et les entreprises sera le catalyseur le plus puissant pour libérer pleinement le potentiel de cette nouvelle province.

Photo : TH/CVN

Nous sommes à un tournant historique. Les défis sont immenses, mais les opportunités le sont davantage encore. Forts de la tradition révolutionnaire, résiliente, dynamique et créative de Dông Nai et de Binh Phuoc, je suis convaincu qu’avec l’esprit d’"unanimité de haut en bas et de transparence à tous les niveaux", le Comité du Parti, les autorités, l’armée et la population de la nouvelle province de Dông Nai transformeront les défis en moteur de progrès, uniront leurs forces pour faire de Dông Nai un véritable pôle de croissance économique, une localité pleinement développée, civilisée et moderne, et un modèle emblématique de coopération et de développement.

Les anciennes provinces Dông Nai et Binh Phuoc occupent tous deux des positions importantes dans la Région économique clé du Sud. En tant que chef du Comité populaire de la province de Dông Nai, pourriez-vous nous présenter la stratégie de développement de la province pour les prochaines années ?

Dông Nai est située au cœur de la Région économique clé du Sud, en tant que porte d’entrée vers le Sud-Est, reliant les Hauts plateaux du Centre aux provinces du Nord. Sa superficie la place au 9ᵉ rang national, sa population au 3ᵉ rang, et son économie au 4ᵉ rang. Grâce à sa position géographique stratégique, Dông Nai dispose d’un vaste potentiel de développement, particulièrement renforcé depuis la fusion.

La province a défini le développement industriel comme le principal moteur de son économie. Grâce à des infrastructures de transport efficaces, un important foncier disponible et une localisation idéale, elle offre de solides atouts pour attirer les industries de haute technologie, les technologies propres et les secteurs respectueux de l’environnement.

Photo : TH/CVN

Dông Nai dispose d’équipements stratégiques majeurs : le port de Phuoc An, l’aéroport international de Long Thành et plusieurs postes-frontières, qui faciliteront le transport et la logistique, réduiront les coûts, amélioreront la compétitivité et favoriseront la circulation des marchandises.

La province doit s’employer à mettre en place des infrastructures modernes, intelligentes et coordonnées, comprenant des zones urbaines, touristiques et de villégiature de haut niveau ; des complexes éducatifs et de formation spécialisés pour la région du Nam Bô oriental ; un centre d’innovation et un parc informatique concentré, capables de créer de nouvelles chaînes de valeur à forte intensité de connaissances, contribuant ainsi à une meilleure qualité de vie pour la population.

En parallèle, la province devra se concentrer sur l’adoption de mécanismes et politiques visant à attirer les talents à vivre et travailler à Dông Nai ; améliorer la qualité des ressources humaines par une formation conforme aux standards internationaux ; accroître progressivement la productivité et la qualité de la main-d’œuvre de manière durable ; promouvoir la transformation verte, en adoptant des solutions spécifiques, adaptées et efficaces à chaque secteur ; et développer une économie verte, durable et circulaire.

Photo : VNA/CVN

Dông Nai mobilisera l’ensemble de ses potentiels et atouts pour assurer un développement rapide et durable dans les années à venir, s’affirmant comme l’un des moteurs économiques majeurs du pays dans une nouvelle ère.

Sy Tuyên - Quê Anh/CVN