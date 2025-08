Deux vols effectués pour le contrôle de sécurité à l’aéroport de Long Thành

La Société de gestion du trafic aérien du Vietnam (VATM) s'est coordonnée avec les unités concernées pour organiser des vols d'inspection et évaluer les méthodes de vol afin de vérifier la capacité d'opérer en toute sécurité à l'aéroport de Long Thành, province de Dông Nai (Sud).

Selon la VATM, au 1er août, les deux premiers vols ont été effectués sans problème et en toute sécurité et à bord d'un avion Beechcraft King Air 350ER dédié. Le Beechcraft King Air 350ER a décollé de l'aéroport de Tân Son Nhât, à Hô Chi Minh-Ville, pour l'aéroport de Long Thành, en vue de vérifier l'espace aérien de ce site, puis est retourné pour atterrir à Tân Son Nhât. La durée totale du vol était de 12 heures et 47 minutes.

Photo : VNA/CVN

Selon la VATM, les vols ont été effectués pour évaluer la navigabilité, les facteurs liés à la méthode de conception et pour tester l'impact des interférences de signaux sur la précision et la puissance du système de navigation utilisé dans les méthodes de vol.

L'inspection est faite selon la liste des méthodes de vol approuvées par l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (AACV).

L’aéroport de Long Thành est en cours de construction sur une superficie d’environ 5.000 ha dans la province de Dông Nai, avec un investissement total supérieur à 336.000 milliards de dôngs, pour remplacer la capacité de l'aéroport Tân Son Nhât de Hô Chi Minh-Ville, déjà surchargé.

La construction de l'aéroport se déroulera en trois phases. La première devrait être achevée d'ici 2026. Une piste, un terminal passagers et des installations annexes seront construits au cours de cette phase, avec une capacité de 25 millions de passagers et 1,2 million de tonnes de fret par an.

Lors de la deuxième phase, la capacité sera portée à 50 millions de passagers et 1,5 million de tonnes de fret d'ici 2035. Lors de la troisième phase, l'aéroport atteindra sa pleine capacité prévue de 100 millions de passagers et 5 millions de tonnes de fret d'ici 2050.

Cependant, lors de la 19e réunion du Comité d'État de pilotage pour les ouvrages et projets nationaux importants dans le secteur des transports, qui s’est tenue le 31 juillet à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a fermement exigé que le projet d'aéroport international de Long Thành doit être achevé en 2025.

VNA/CVN