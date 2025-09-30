Découvrez Phu Yên à travers des visites virtuelles immersives

Nguyên Pham Bao Hâu (37 ans, quartier de Tuy Hòa, province de Dak Lak) a lancé un projet de tourisme virtuel visant à faire découvrir les destinations locales aux visiteurs éloignés. Grâce à de simples clics, les utilisateurs ont la possibilité d’explorer les sites emblématiques de la région de manière immersive et interactive.

Photo : Tuoitre.vn/CVN

Simplement munis d’une caméra 360°, d’un drone et d’une passion pour les voyages, M. Hâu a sillonné la province de Phu Yên (actuellement la province de Dak Lak après la fusion des provinces) à moto afin de créer des visites virtuelles de près de 200 sites locaux, qu’ils soient naturels, historiques ou culturels.

Le créateur a nourri ce projet depuis 2021 au moment où le pays devait faire face à la pandémie de COVID-19 et où le télétravail gagnait en popularité. Il s’est alors demandé pourquoi aucun projet n’avait encore été mené pour faire découvrir les sites touristiques de Phu Yên aux visiteurs éloignés.

Photo : Capture d’écran/CVN

Après avoir accumulé suffisamment de fonds, M. Hâu a décidé de démissionner du Collège de l’industrie et du commerce du Centre. Il a recruté un développeur de site web, tandis que lui-même se chargeait de la collecte des informations sur les sites.

Les premières destinations sont apparues sur le site phuyenvrtour.com mi-2024. L’ensemble de la province de Phu Yên a été condensée sur une carte. Il suffit de sélectionner un site pour en découvrir tous les recoins.

Par exemple, en choisissant la tour Nghinh Phong, les utilisateurs peuvent admirer les zones alentours, la place sur laquelle se trouve le monument, et la mer. Des images de jour et de nuit sont disponibles. "J’ai utilisé la caméra 360o et le drone pour capter des images panoramiques. J’ai ensuite assemblé les photos avec un logiciel professionnel pour chaque destination", partage M. Hâu. Les infos sur les sites sont le fruit des expériences personnelles du créateur ou de recherches sur les sites web touristiques et le portail du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme.

Photo : NVCC/CVN

La mise en place de ce projet s’est confrontée à des difficultés. Pour les destinations lointaines, M. Hâu a passé des jours et des jours à rassembler les clichés nécessaires. "Il faut également reconstruire de la manière la plus naturelle possible tous les détails de chaque site", souligne-t-il. Il a bénéficié du soutien efficace des habitants lors de la réalisation du projet.

M. Hậu est fier d’annoncer qu’il a terminé la numérisation de 2 sites nationaux spéciaux et de 21 sites nationaux à Phu Yên en utilisant la technologie de réalité virtuelle. Il prévoit désormais de poursuivre avec les sites de niveau provincial et d’étendre son projet vers l’ouest de Dak Lak.

Photo : Tuoitre.vn/CVN

"Après la fusion des provinces de Phu Yên et de Dak Lak, j’ai pris le temps de collecter des images des chutes de Dray Nur, de Buôn Dôn, et bien d’autres endroits. À l'avenir, j'envisage d'intégrer l’IA au site, notamment un chatbot afin que les visiteurs puissent interagir directement, poser des questions sur les destinations ou recevoir des conseils pour organiser eux-mêmes des circuits touristiques", explique M. Hâu.

Actuellement, le projet est à but non lucratif. Le budget pour maintenir le site internet est généré par la publicité pour les hôtels et restaurants enregistrés.

Vân Anh/CVN