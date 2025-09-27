Un match de football caritatif pour Cuba à Hô Chi Minh-Ville

>> Campagne nationale de dons pour soutenir le peuple cubain
>> Près de 12 millions de dollars collectés pour soutenir le peuple cubain
>> Les Cubains profondément touchés par le soutien du peuple vietnamien
Organisé conjointement par le Service municipal de la culture et des sports et le Comité du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) de Hô Chi Minh-Ville, le match du 26 septembre visait également à célébrer le prochain Congrès municipal du Parti pour la période 2025-2030.
|Photo de famille entre joueurs et délégués invités avant le match de football caritatif pour Cuba à Hô Chi Minh-Ville.
|Photo : VNA/CVN
Le terrain était bondé de joueurs amateurs, avec des artistes comme Hoàng Bach, Nguyên Thai Son, Tuân Milano et Nguu Degeo affrontant des officiels locaux, dont le directeur du Service municipal de la Police, le lieutenant-général Mai Hoàng, le Professeur adjoint et député, le Dr. Trân Hoàng Ngân, et le directeur adjoint du Service municipal de la culture et des sports, Cao Van Chong.
Après un match acharné de 90 minutes, l'équipe des officiels a battu les artistes 2 à 1.
|Les organisateurs ont remis 2 milliards de dôngs, collectés auprès des joueurs, des entreprises et des supporters, à Ariadne Feo Labrada (droite), consule générale de Cuba à Hô Chi Minh-Ville.
|Photo : VNA/CVN
Après le match, les organisateurs ont remis 2 milliards de dôngs (76.900 dollars), collectés auprès des joueurs, des entreprises et des supporters, à Ariadne Feo Labrada, consule générale de Cuba à Hô Chi Minh-Ville, en signe de solidarité avec le peuple cubain.
VNA/CVN