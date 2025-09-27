Un match de football caritatif pour Cuba à Hô Chi Minh-Ville

Un match amical de football s'est déroulé au stade Thông Nhât, entre des officiels et des fonctionnaires de Hô Chi Minh-Ville et une équipe d'artistes locaux. L'objectif était de célébrer les 50 ans de la scène artistique et littéraire dynamique de la ville, tout en collectant des fonds pour Cuba.

Organisé conjointement par le Service municipal de la culture et des sports et le Comité du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) de Hô Chi Minh-Ville, le match du 26 septembre visait également à célébrer le prochain Congrès municipal du Parti pour la période 2025-2030.

Photo : VNA/CVN

Le terrain était bondé de joueurs amateurs, avec des artistes comme Hoàng Bach, Nguyên Thai Son, Tuân Milano et Nguu Degeo affrontant des officiels locaux, dont le directeur du Service municipal de la Police, le lieutenant-général Mai Hoàng, le Professeur adjoint et député, le Dr. Trân Hoàng Ngân, et le directeur adjoint du Service municipal de la culture et des sports, Cao Van Chong.

Après un match acharné de 90 minutes, l'équipe des officiels a battu les artistes 2 à 1.

Photo : VNA/CVN

Après le match, les organisateurs ont remis 2 milliards de dôngs (76.900 dollars), collectés auprès des joueurs, des entreprises et des supporters, à Ariadne Feo Labrada, consule générale de Cuba à Hô Chi Minh-Ville, en signe de solidarité avec le peuple cubain.

VNA/CVN