Coupe d’Asie de futsal de l’AFC 2026 : le Vietnam l’emporte avec la manière face à la Chine

Le 22 septembre, l’équipe nationale vietnamienne de futsal a remporté une victoire éclatante 7-2 face à la Chine, pays hôte, lors de son deuxième match du Groupe E des éliminatoires de la Coupe d’Asie de futsal de l’AFC 2026, se rapprochant ainsi d’une place en finale.

>> Le Vietnam sacré au Championnat de futsal féminin de l’ASEAN 2024

>> Classement futsal FIFA : le Vietnam conserve sa 11e place

>> Championnat d’Asie 2025 : les joueuses de futsal vietnamiennes restent soudées

Photo : AFC/CVN

Forts de leur victoire éclatante 9-1 contre Hong Kong (Chine) lors du match d’ouverture, les hommes de Diego Giustozzi n’ont pas perdu de temps pour asseoir leur domination. L’étoile montante Doan Phat a ouvert le score après seulement 30 secondes de jeu, avant que Ngoc Anh ne marque deux fois dans les deux minutes suivantes, donnant au Vietnam l’avantage 3-0 après seulement quatre minutes.

La Chine a tenté de réagir par une pression soutenue, mais la défense vietnamienne bien organisée et ses contre-attaques percutantes se sont avérées décisives. Da Hai et Thinh Phat ont tous deux trouvé le chemin des filets avant la mi-temps, portant l’avantage à 5-0.

En seconde période, Giustozzi a fait tourner son effectif, accordant un temps de jeu précieux aux remplaçants. Thinh Phat a inscrit son deuxième but à la 33e minute, avant que la Chine ne réduise l’écart à deux reprises aux 37e et 39e minutes. Le match s’est toutefois terminé sur le score de 7-2 en faveur du Vietnam.

Avec deux victoires consécutives en deux matchs, le Vietnam occupe la tête du groupe E avec six points et est en bonne voie pour une place en phase finale. Il affrontera le Liban lors de son dernier match de poule le 24 septembre, qui désignera le vainqueur du groupe.

Le 20 septembre, l’équipe nationale de futsal du Vietnam a enregistré une victoire éclatante 9-1 contre Hong Kong (Chine) lors de son match d’ouverture des éliminatoires de la Coupe d’Asie de futsal de l’AFC 2026.

Les joueurs vietnamiens ont contrôlé le match dès le début, multipliant les attaques. À la mi-temps, Doan Phat, Thinh Phat et Gia Hung ont chacun marqué, donnant l’avantage au Vietnam 3-0. Da Hai et Duc Hoa ont ajouté deux autres buts avant la mi-temps, permettant à l’équipe d’entrer en pause avec un avantage confortable de 5-0.

Hong Kong a réagi en début de seconde période grâce à un but de Lee Ho Yin, mais le Vietnam a réagi presque immédiatement par l’intermédiaire de Minh Quang, rétablissant l’écart de cinq buts.

Plus tard, Chow Ka Lok Leo, de Hong Kong, a reçu un carton rouge, permettant au Vietnam de capitaliser sur l’avantage numérique. Minh Quang a de nouveau marqué, portant le score à 7-1, avant que Manh Dung et Minh Quang n’ajoutent deux buts en fin de match pour conclure la victoire 9-1 du Vietnam lors de la première journée des éliminatoires.

VNA/CVN