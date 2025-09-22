Hoàng Dat survole le Championnat d’Asie du Sud-Est de Formule 4 2025

Le pilote vietnamien de 17 ans, Alex Sawer Hoàng Dat, a remporté le Championnat d’Asie du Sud-Est de Formule 4 2025, devenant ainsi le premier Vietnamien à décrocher la couronne d’une série de courses de Formule 1 reconnue par la Fédération internationale de l’automobile (FIA).

Lors de la dernière manche à Sepang, en Malaisie, le 20 septembre, Niccolo Maccagnani (Italie) a remporté la course 1 grâce à la pole position, mais Alex Sawer a marqué suffisamment de points pour être sacré champion de Formule 4 en Asie du Sud-Est 2025.

Hoàng Dat avait déjà remporté le titre la veille, après deux courses qualificatives lors de la cinquième manche, le 20 septembre, en prenant une avance insurmontable de 94 points (297 points contre 203) sur l’Australien Seth Gilmore.

Avec seulement 90 points à gagner sur les trois courses restantes, le championnat lui revenait mathématiquement, quel que soit le résultat final.

La compétition automobile, organisée de mai à septembre, a réuni 15 pilotes répartis en cinq équipes.Pilote chez Evans GP (Australie), Alex Sawer a dominé la saison en remportant les trois courses lors de la première manche à Sepang, rééditant l’exploit à Buriram (Thaïlande), surmontant pénalités et revers à Bangsaen pour s’imposer, et confirmant son avance avec une nouvelle victoire lors de la quatrième manche à Sepang.

Avant la dernière manche, il avait déjà remporté 9 des 11 courses, décroché 6 pole positions et signé 7 meilleurs tours - une performance impressionnante face à ses rivaux.

"C’est un moment vraiment spécial pour moi. Je suis très heureux que mes efforts tout au long de la saison aient été récompensés par le titre de champion, mais je sais aussi que ce n’est qu’un début. Mon prochain objectif est de viser des opportunités dans des compétitions de plus haut niveau et de passer en F3 en 2026", a déclaré Alex Sawer lors de la cérémonie de remise des prix le 21 septembre.

Avant cette étape importante, Alex Sawer avait progressivement bâti sa réputation sur les circuits internationaux. Après avoir débuté en karting, il a participé à la F4 Inde en 2023 (terminant 5e au classement général), puis a fait sensation en F4 Chine en 2024 avec deux victoires, une pole et un meilleur tour en course.

Il est également devenu le premier pilote vietnamien à participer au Championnat d’Europe de Formule Régionale (FRECA) en 2024, puis a marqué des points au Championnat de Formule Régionale du Moyen-Orient (FRMEC) en 2025, une autre première pour le Vietnam.

En parallèle de la monoplace, il a participé au Lamborghini Super Trofeo Asia, confirmant ainsi son ambition de devenir pilote professionnel.

Alex Sawer Hoàng Dat étudie actuellement dans une école internationale à Hô Chi Minh-Ville.

