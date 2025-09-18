Tournoi de football des ouvriers et fonctionnaires : 900 millions de dôngs de récompenses

Le 16 septembre, à Hô Chi Minh-Ville, la conférence de presse et le tirage au sort des groupes du Tournoi de football des ouvriers et fonctionnaires du Vietnam 2025 ont officiellement eu lieu, marquant le retour très attendu de cet événement sportif annuel dédié aux travailleurs de tout le pays.

En 2024, le tournoi a laissé une empreinte profonde en attirant un grand nombre d’ouvriers issus de divers secteurs. Non seulement la qualité professionnelle s’est améliorée grâce à une organisation rigoureuse, mais l’événement a également véhiculé une forte valeur humanitaire en collectant 2,1 milliards de dôngs pour soutenir les travailleurs touchés par la tempête n°3, en offrant 40 maisons de solidarité et en aidant 581 cas difficiles à travers le pays.

Édition 2025 : une ampleur nationale et une compétition animée

Fort de ce succès, l’édition 2025 est coorganisée par la Confédération générale du travail du Vietnam, la Fédération vietnamienne de football (VFF) et le journal Tuổi Trẻ (Jeunesse). Après trois années d’existence, le tournoi s’est imposé comme une compétition sportive annuelle prestigieuse, contribuant à promouvoir la pratique sportive et à améliorer la vie culturelle et spirituelle des ouvriers, fonctionnaires et travailleurs à l’échelle nationale.

Lors de la conférence de presse, les organisateurs ont annoncé les détails concernant le calendrier, les lieux, le format et le règlement du tournoi, ainsi que la liste de près de 40 équipes venues des provinces, secteurs et entreprises de tout le pays. Le tirage au sort officiel et le calendrier des matchs ont également été présentés.

Un format professionnel et des récompenses attractives

Ce tournoi se jouera selon le format de football à 7, conformément aux règlements de la VFF, et sera organisé à l’échelle nationale sous la direction de la Confédération générale du travail du Vietnam.

Les participants doivent être des ouvriers, fonctionnaires ou travailleurs de nationalité vietnamienne, employés dans des entreprises ou organismes dotés d’un syndicat, avec un contrat de travail et une participation à la sécurité sociale et à l’assurance maladie d’au moins un an. Ils doivent également avoir installé l’application VssID de la Sécurité sociale vietnamienne et disposer d’un compte d’identification personnelle sur l’application VNeID du ministère de la Police.

Le tournoi se déroulera en deux phases : les qualifications auront lieu à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville de septembre à octobre 2025. Les 16 meilleures équipes se disputeront la phase finale nationale, prévue pour fin octobre à Hô Chi Minh-Ville.

La valeur totale des récompenses de cette année s’élève à 900 millions de dôngs, dont 200 millions pour l’équipe qui remportera la finale nationale.

Texte et photos : Quang Châu/CVN