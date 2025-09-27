Des talents étrangers brillent au Championnat national de volley-ball

La deuxième phase du Championnat national de volley-ball 2025 s’apprête à débuter dans une atmosphère de plus en plus intense alors que de nombreux clubs viennent de renforcer leur effectif avec des joueurs étrangers.

La Fédération vietnamienne de volley-ball a publié le calendrier officiel de la deuxième phase du tournoi, qui se tiendra dans la province de Ninh Binh, au Nord.

Les rencontres se dérouleront du 7 au 16 octobre. Seize équipes (huit masculines et huit féminines) disputeront les deux dernières journées de la phase de groupes, entre le 7 et le 10 octobre.

Les demi-finales sont prévues les 12 et 13 octobre, tandis que la finale hommes aura lieu le 15 octobre et le 16 octobre pour les femmes.

L’atmosphère de compétition monte d’un cran à l’approche de la deuxième phase du championnat. Plusieurs clubs misent sur le recrutement de joueuses et de joueurs étrangers pour renforcer leur effectif et aborder ce tournant décisif avec de nouvelles ambitions.

La banque Công Thuong (VietinBank) a été l’un des premiers clubs à boucler son recrutement. Faute de pouvoir inscrire l’attaquante Dang Thi Hông, le staff technique a signé la Russe Anna Belyanskaya, née en 2005, haute de 1,90 m et dotée d’une puissance de saut supérieure à 3,10 m. La jeune joueuse est appelée à redonner du tranchant à l’attaque d’un club qui vise un coup d’éclat en fin de saison.

Le champion en titre VTV Binh Diên Long An a, de son côté, engagé l’Américaine Roni Jones-Perry pour pallier l’absence de sa star Trân Thi Thanh Thúy, partie jouer au Japon. Avec ses 1,83 m et ses attaques culminant à plus de 3,30 m, Jones-Perry arrive auréolée d’une solide expérience en Pologne, au Brésil et en Italie. Attendue au Vietnam le 30 septembre pour débuter l’entraînement dès le 1er octobre, elle est déjà considérée comme l’une des recrues étrangères les plus prometteuses du tournoi.

Le club féminin de Thanh Hoa s’est également renforcé en s’attachant les services de l’Américaine Leah Hardeman (1,81 m). Passée par l’Italie, la France, les États-Unis et la Grèce, elle est réputée pour sa puissance de frappe dans les situations de tir difficiles. Son arrivée le 25 septembre devrait offrir un atout offensif supplémentaire à l’équipe.

Le club de l’armée de l’information mise quant à lui sur la Russe Irina Voronkova, 1,90 m, détente à 3,10 m, élue meilleure attaquante de la Coupe de Russie et de la Superleague 2024-2025. Si le transfert se concrétise, ce serait l’une des signatures les plus notables de la compétition.

Clubs masculins

Chez les hommes, le club de Tây Ninh (anciennement Long An) a trouvé un accord avec le Thaïlandais Anurak Phanram. Malgré sa taille modeste d’1,83 m, l’attaquant possède une détente efficace lui permettant d’atteindre les 3,22 m. Régulièrement convoqué en sélection nationale, il débarquera au Vietnam le 22 septembre pour rejoindre ses coéquipiers.

À l’inverse, Sanest Khánh Hòa traverse une zone de turbulence. Son renfort étranger, le Brésilien Evandro Dias de Souza, n’a pas pu rejoindre le Vietnam comme prévu, contraignant le club à chercher en urgence une alternative. Une perte majeure pour une équipe qui comptait sur lui pour rivaliser avec les favoris.

L’arrivée de joueuses et joueurs étrangers venus des États-Unis, de Russie ou encore de Thaïlande promet d’élever le niveau du championnat et d’offrir au public des rencontres plus intenses et spectaculaires. Dans la deuxième phase où les enjeux sont immenses - qualification pour le tour final ou lutte pour le maintien - chaque club considère ses renforts étrangers comme des “cartes stratégiques” capables de faire la différence.

Au-delà de l’enjeu immédiat, cette ouverture aux talents venus de l’étranger s’impose comme une tendance de fond pour le volley-ball vietnamien. Elle enrichit la qualité du championnat et donne aux joueurs locaux l’opportunité d’apprendre, de se mesurer à des références internationales de gagner en maturité et en compétitivité... sans quitter le pays. Tout semble donc réuni pour la deuxième phase explosive, où la bataille s’annonce plus disputée que jamais.

Mais une question persiste : la présence des joueurs étrangers ne risque-t-elle pas de freiner le développement de la sélection nationale et de réduire les opportunités offertes aux talents locaux ?

Impacts sur la sélection nationale

Ce débat n’est pas nouveau. Depuis 2022, date à laquelle la Fédération vietnamienne de volley-ball a autorisé le retour des étrangers dans le championnat, l’inquiétude revient régulièrement. L’un des arguments avancés : lorsque les postes-clés sont confiés aux étrangères et étrangers, les volleyeuses et volleyeurs vietnamiens disposent de moins de temps de jeu pour progresser et exprimer leur potentiel.

Les sélectionneurs des sélections nationales, Nguyên Tuân Kiêt (féminines) et Trân Dinh Tiên (masculins), rappellent souvent que la priorité reste l’amélioration de la réception du premier ballon. Une qualité indispensable à la performance collective… mais encore trop rare chez nombre de joueurs vietnamiens, notamment parmi les attaquants de pointe. Or, ce sont précisément ces postes qui sont le plus souvent confiés aux étrangères et étrangers.

“Quand un attaquant étranger vient, il prend la responsabilité du premier rideau défensif. Résultat : les joueurs locaux progressent peu dans ce domaine. C’est pourquoi ces dernières années, le Vietnam a manqué d’attaquants réellement complets et capables de briller au niveau international”, explique Nguyên Xuân Anh, superviseur d’arbitrage de la Fédération.

L’exemple est parlant : en 2025, l’équipe nationale féminine doit composer sans Trân Tú Linh, l’une des rares à bien maîtriser la réception. Le staff espère combler cette lacune avec d’autres titulaires telles que Trân Thi Thanh Thúy, Vi Thi Nhu Quynh, Nguyên Thi Uyên ou Nguyên Thi Phuong.

Nguyên Tuân Kiêt le rappelle : “Une sélection nationale se construit sur le collectif, pas sur une seule individualité”. Mais sans joueur capable d’assurer la première ligne défensive, la tâche s’annonce compliquée.

Question de la formation des joueurs locaux

En 2023, le Championnat national a accueilli 23 joueuses et 14 joueurs étrangers sur les deux phases de compétition, année durant laquelle le pays préparait les 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) au Cambodge. Un pari qui avait tout de même porté ses fruits : médaille d’argent pour les féminines, médaille de bronze pour les masculins.

En 2025, neuf joueuses et neuf joueurs étrangers ont déjà participé à la première phase. Leur nombre devrait encore augmenter lors de la deuxième phase, prévue à partir du 10 octobre. Une échéance d’autant plus importante que les sélections vietnamiennes viseront cette année des résultats aux SEA Games 34 en Thaïlande.

Parallèlement, le Vietnam commence à voir certains de ses talents évoluer à l’étranger. C’est le cas de Trân Thi Thanh Thúy, qui poursuit sa carrière au Japon grâce au soutien de son club formateur VTV Binh Diên Long An.

Pour Lê Tri Truong, un réponsable de la Fédération, l’enjeu est clair : “Nous espérons que davantage de joueurs et joueuses vietnamiens auront l’opportunité de partir à l’étranger. Se confronter à des championnats de haut niveau est la meilleure manière de progresser et d’accumuler de l’expérience”.

La multiplication des étrangères et étrangers dans le championnat élève indéniablement le niveau du jeu et attire le public. Mais elle pose aussi la question cruciale de la formation des talents locaux. L’équilibre entre compétition internationale et développement national sera l’un des défis majeurs pour le volley-ball vietnamien dans les années à venir.

Format de l’édition 2025 Le Championnat national de volley-ball 2025 se dispute en deux phases. La première a eu lieu du 22 au 31 mars au palais des sports de la commune de Dông Anh, à Hanoï. La deuxième phase se tiendra du 10 au 19 octobre à Ninh Binh. La compétition réunit 16 équipes, réparties en deux tableaux. Chez les hommes : Garde-frontières MB, Police de Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang, Hanoï, Lavie Long An, LPBank Ninh Binh, Sanest Khánh Hòa et Thê Công Tân Cang. Côté féminin : Geleximco Thai Binh, Produits chimiques Duc Giang Lào Cai, LPBank Ninh Binh, Hô Chi Minh-Ville, Information Nord-Est, Vietinbank, VTV Binh Diên Long An et Ciment Long Son Thanh Hoa. Le format est identique pour les deux compétitions : un championnat à poule unique où chaque équipe affronte toutes les autres une fois. Les quatre meilleures formations accèdent ensuite au tournoi final pour désigner le champion. Les quatre dernières, elles, disputent une poule de maintien : la lanterne rouge sera reléguée en deuxième division (Giai hang A) pour l’édition 2026.

