Coupe d’Asie de futsal de l’AFC : le Vietnam se hisse avec brio à la phase finale

Le Vietnam s’est qualifié pour la phase finale de la Coupe d’Asie de futsal de l’AFC 2026, après une victoire écrasante 4-0 contre le Liban lors de son dernier match de qualification du Groupe E, mercredi 24 septembre, en Chine.

Photo: VFF/CVN

N’ayant besoin que d’un nul pour prendre la tête du groupe, l’équipe de Diego Giustozzi a dépassé les attentes avec une performance impressionnante dès le début.

Le Vietnam a exercé un pressing haut dès le coup de sifflet d’ouverture, coinçant le Liban au plus profond de sa moitié de terrain.

À la huitième minute, Nguyên Da Hai a ouvert le score d’une frappe précise pour donner l’avantage au Vietnam.

Surpris par ce but, le Liban s’est rapidement effondré, encaissant deux autres buts en un peu plus d’une minute.

Nguyên Manh Dung et Tu Minh Quang ont chacun trouvé le chemin des filets, en creusant l’écart pour le Vietnam 3-0 en moins de 12 minutes.

Confortablement mené, le Vietnam a ralenti le rythme, privilégiant la maîtrise du ballon et minimisant les risques. Le Liban a peiné à lancer des attaques sérieuses et a hésité à utiliser une stratégie de supériorité numérique.

En seconde période, l’équipe vietnamienne a maintenu la pression sur ses adversaires et Vu Ngoc Anh a inscrit son but à la 25e minute.

Dans les dernières minutes, le Liban a tenté désespérément de marquer et d’améliorer sa différence de buts en supériorité numérique, mais la solide défense vietnamienne l’a empêché de marquer le moindre but.

Grâce à ce résultat, le Vietnam a terminé la phase de groupes avec un bilan parfait de trois victoires, marquant 20 buts pour seulement trois encaissés. Il a terminé en tête du groupe E avec 9 points et s’est qualifié pour la phase finale de la Coupe d’Asie de futsal de l’AFC 2026.

Les qualifications pour la Coupe d’Asie réunissent 31 équipes réparties en 8 groupes qui s’affrontent selon un format de poule unique.

Les 8 vainqueurs de groupe et les sept meilleurs deuxièmes se qualifieront pour la phase finale de la Coupe d’Asie de futsal de l’AFC 2026, qui se déroulera du 14 au 31 mai en Indonésie l’année prochaine.

VNA/CVN