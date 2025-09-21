Les coureurs vietnamiens omniprésents au Marathon de montagne

Les athlètes vietnamiens ont dominé le Marathon de montagne du Vietnam (MMV) 2025 à Sa Pa, dans la province de Lào Cai, qui s’est déroulé du 19 au 21 septembre avec la participation de coureurs de trail venus de 47 pays et territoires.

Photo : VNA/CVN

Cette année marque les débuts du MMV aux World Trail Majors, une organisation à but non lucratif formée de 12 des plus grandes courses au monde qui se sont réunies en raison de leur philosophie de protection de l’environnement, de leur patrimoine historique et de leur beauté naturelle.

Le 100 km masculin a été le théâtre d’une compétition acharnée entre les meilleurs coureurs vietnamiens et des concurrents internationaux, dont le Chinois You Peiquan et le Britannique Ryan Whelan.

Ngô Van Chinh, membre du Club de course ethnique de Sa Pa, a terminé premier avec un temps impressionnant de 13:00:10, établissant un nouveau record du parcours. Ses compatriotes Nguyên Si Hiêu et Nguyên Trong Nhon ont terminé deuxième et troisième, offrant au Vietnam un podium sans appel sur le 100 km masculin.

Sur le 100 km féminin, la Chinoise Wenfei Xie a dominé la course, menant du début à la fin. Troisième du Grand Raid Pyrénées (WTM 2025), elle a cumulé 2.760 points, se classant provisoirement troisième au classement général des World Trail Majors.

La Vietnamienne Nguyên Thi Trà Giang a impressionné dès sa première tentative sur la distance du 100 km, terminant deuxième, suivie par la Française Daphné Linderme.

Sur le 50 km masculin, Jianjian Yang, de l’équipe chinoise Kailas FUGA, a remporté la victoire, devant le Vietnamien Sung A Phu et le Sud-Coréen Minchul Ko.

Chez les femmes, la Chinoise Fuzhao Xiang a remporté le titre, suivie par sa compatriote Binbin Xiong, de l’équipe chinoise Kailas FUGA. La Vietnamienne Thai Thi Hông a terminé troisième, signant son premier podium sur un événement du World Trail Majors.

Le titre du 70 km masculin est revenu au Vietnamien Vàng A Tung, suivi par Nguyên Tiên Vo et Nguyên Duc Tuyên. Chez les femmes, Luu Hông Vân a remporté la victoire, talonnée par Phuong Thi Hông Nhung et Nguyên Thi Ngoc Anh, toutes deux faisant preuve de résilience et d’un rythme impressionnant.

Sur le 21 km masculin, Sung A Su a devancé Ly A Sông et Nguyên Xuân Tu dans un sprint final palpitant. Chez les femmes, Phung Trang a remporté la première place, suivie par Nguyên Thi Mai et Nguyên Thi Thanh Hông.

Le 10 km masculin a été remporté par Ly A Bang, suivi par le Colombien Camilo Torres et le Vietnamien Nguyên Ngoc Tân. Chez les femmes, le trio de tête était composé de Lê Thi Minh Chung, Nguyên Thanh Lê et Trân Thi Diêp.

La cérémonie de remise des prix et de clôture du VMM 2025 aura lieu le 21 septembre sur la place de Sa Pa.

VNA/CVN