Le Vietnam, pays hôte du triathlon IRONMAN 2026

Le Service de la culture, des sports et du tourisme de la ville de Dà Nang et le groupe IRONMAN ont annoncé le 23 septembre que le Vietnam accueillera pour la première fois un triathlon IRONMAN sur distance complète. L'événement est prévu pour le 10 mai 2026 dans cette ville côtière du Centre.

Nguyên Thi Anh Thi, vice-présidente du Comité populaire de Da Nang, a souligné que le triathlon IRONMAN 70.3, organisé dans la ville depuis dix ans, est devenu un rendez-vous marquant, attirant plus de 3.500 athlètes, dont près de 1.900 vietnamiens, depuis sa première édition.

Photo : ND/CVN

Ce futur événement de classe mondiale comportera un parcours complet de 226 km, répartie sur 3,8 km de nage, 180 km de vélo et un marathon de 42,2 km. Da Nang se prépare à accueillir les athlètes avec une infrastructure adaptée et un personnel qualifié, en collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux pour assurer une organisation conforme aux standards internationaux. L'événement est une opportunité pour la ville de consolider sa position sur la scène sportive internationale, a déclaré la responsable.

De son côté, Jeff Edwards, directeur exécutif d'IRONMAN pour l'Asie, a salué la capacité de Da Nang à organiser de telles compétitions. Il a ajouté que la tenue d'un IRONMAN sur distance complète au Vietnam marque une étape importante pour les athlètes du monde entier et la communauté locale.

Le parcours débutera par une nage en mer au parc Biên Dông (Mer Orientale). L’épreuve de cyclisme passera par la route côtière Vo Nguyên Giap, le pont Thuan Phuoc et des zones périurbaines, suivi d'un marathon le long de la côte, avec l'arrivée au même parc.

Da Nang, reconnue en tant que l’une des meilleures destinations touristiques d’Asie avec ses plages merveilleuses, offrira un cadre idéal pour cet événement, permettant aux athlètes internationaux de découvrir la culture locale et l'hospitalité vietnamienne.

Les inscriptions ouvriront le 25 septembre 2025 sur le site officiel https://www.ironman.com/races/im-vietnam.

VNA/CVN