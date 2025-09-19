Le Vietnam descend à la 114e place au dernier classement mondial FIFA

Le Vietnam a perdu une place par rapport au classement précédent, se classant désormais 114 e au niveau mondial et deuxième en Asie du Sud-Est, selon le Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola de septembre 2025.

En septembre 2025, l’équipe nationale du Vietnam n’a disputé aucun match international officiel reconnu par la FIFA. Ses deux derniers matchs, contre Nam Dinh et Police de Hanoi, étaient uniquement des matchs d’entraînement internes et n’ont pas été comptabilisés dans le classement FIFA.

En Asie du Sud-Est, plusieurs autres équipes ont également connu des changements dans le dernier classement FIFA. La Thaïlande est restée la meilleure équipe de la région, gagnant une place au classement mondial pour pointer au 101e rang. Viennent ensuite l’Indonésie (119e, -1), la Malaisie (123e, +2) et les Philippines (143e, +2).

Le Japon est en tête du classement asiatique, se classant 21e au classement mondial, perdant deux places, suivi par l’Iran (21e), la République de Corée (23e), l’Australie (25e) et le Qatar (53e).

L’Espagne de retour au sommet

Au total, plus de 200 matches se sont disputés à travers le monde, ce qui n’a pas manqué d’entraîner des changements dans le Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola de septembre 2025.

Premier chamboulement notable, championne d’Europe en titre, l’Espagne (1re, +1) retrouve une première place qui lui échappait depuis 2014, tandis que l’Argentine (3e, -2) a perdu sa première place mondiale pour la première fois en deux ans, retombant au troisième rang, derrière la France (2e, +1).

L’Angleterre prend la quatrième place tandis que le Portugal (5e, +1), la Croatie (9e, +1) et l’Italie (10e, +1) profitent des chutes du Brésil (6e, -1) et de l’Allemagne (12e, -3).

Par ailleurs, le Maroc (11e, +1) gagne une place. Mais la principale progression est à mettre au crédit de la Slovaquie (42e, +10), qui gagne dix places et retrouve le Top 50 à la faveur d’un parcours de qualification entamé sur les chapeaux de roue avec deux succès, dont un contre l’Allemagne.

De leur côté, la Gambie (115e, + 8), Madagascar (108e, +7), le Paraguay (37e, +6), l’Ouganda (82e, +6), la Libye (112e, +5), le Suriname (131e, +5), et les Îles Féroé (136e, +5) gagnent au moins cinq places chacun.

À noter également que le Canada (26e, + 2), l’un des trois pays hôtes de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA™, et le Kosovo (91e, + 4) n’ont jamais figuré aussi haut depuis la création du classement en 1993.

