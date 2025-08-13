Campagne nationale de dons pour soutenir le peuple cubain

Une campagne nationale de dons a été lancée à Hanoï le 13 août afin de mobiliser le soutien au peuple cubain à l'occasion de l'Année de l'amitié Vietnam - Cuba et du 65 e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux nations.

Organisé par le Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam (CRVN) en coordination avec les ministères, les agences centrales et les organisations de masse, l'événement s'est déroulé en présentiel et en ligne, reliant 33 localités à travers le pays.

La campagne se déroulera sur 65 jours, du 13 août au 16 octobre 2025, et vise à collecter au moins 65 milliards de dôngs (environ 2,47 millions de dollars) pour aider Cuba à surmonter les difficultés et à renforcer l'amitié spéciale entre les deux pays.

S'exprimant lors de la cérémonie, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Dô Van Chiên, a déclaré que ce programme reflétait l'affection constante du Vietnam pour Cuba et son peuple. Au cours des 65 dernières années, a-t-il souligné, les relations bilatérales sont devenues un modèle de solidarité internationale pure, loyale et durable.

Il a appelé tous les secteurs nationaux, les organisations membres du FPV, les entreprises, les Vietnamiens du pays et de l'étranger, ainsi que les étrangers au Vietnam à contribuer par des actions concrètes.

Le vice-président exécutif et secrétaire général de la CRVN, Nguyên Hai Anh, a souligné que cette campagne envoie un message clair à la communauté internationale : "Le Vietnam est toujours aux côtés de Cuba, comme Cuba l'a toujours été".

Plusieurs canaux de dons sont disponibles : contributions directes au siège de la CRVN, transferts par QR code, boîtes de dons publiques et applications mobiles telles que App Thiên Nguyên et Viettel Money. Les dons peuvent également être effectués sur le compte de la CRVN à la Banque militaire commerciale par actions (MBBank), intitulé "TW HOI CHU THAP DO VIET NAM", numéro : 2022, avec la mention "CUBA".

Les écoles de tout le pays participeront également à des activités telles que des campagnes d'envoi de lettres et de petits projets de collecte de fonds pour les enfants cubains.

L'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, a souligné que les liens d'amitié sont particuliers et anciens, cultivés par le Président Hô Chi Minh et le dirigeant cubain Fidel Castro Ruz et nourries par des générations de dirigeants et de citoyens des deux pays.

Cuba est toujours reconnaissante du soutien et de l'aide du Vietnam, a-t-il conclu.

