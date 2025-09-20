Hô Chi Minh-Ville veut devenir pôle des sports nautiques

Dotée d’un littoral de plus de 100 km, d’un climat stable et d’un vaste système de lacs, Hô Chi Minh-Ville, après l’intégration de la province de Bà Ria-Vung Tàu, s’impose comme un centre potentiel des sports nautiques et maritimes, avec l’ambition de rayonner au niveau régional et international.

La nature a offert à Hô Chi Minh-Ville plus de 100 km de côtes, dont 72 km de sable fin et des eaux calmes toute l’année, des conditions idéales pour développer des disciplines variées telles que le beach-volley, le handball et le sepak takraw de plage, ainsi que la voile, l’aviron, le canoë-kayak ou encore les courses traditionnelles de pirogues.

En particulier, les plages de Bai Truoc et Bai Sau à Vung Tàu disposent d’un potentiel considérable pour devenir un centre d’entraînement et d’organisation de compétitions de voile nationales, régionales, voire continentales. De son côté, le lac Dá Bàng, d’une superficie de près de 2.500 ha, au plan d’eau calme et sans houle, est considéré comme un "joyau vert" pour accueillir des disciplines comme l’aviron, le canoë-kayak ou les courses traditionnelles.

Vers un centre d’entraînement et de compétitions internationales

Selon Trân Thê Thuân, directeur du Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, la ville dispose, après la fusion, d’un potentiel de premier plan dans le pays pour développer les sports nautiques, en particulier l’aviron et la voile. Avec son vaste espace et ses conditions naturelles favorables, le lac Da Bàng répond parfaitement aux critères techniques nécessaires pour accueillir des compétitions de grande envergure.

Le service travaille actuellement avec des investisseurs et les services concernés afin de transformer le lac Da Bàng en centre d’entraînement et site d’accueil pour des compétitions nationales et internationales. Le projet prévoit également d’en faire une destination de tourisme sportif, combinant entraînement, détente et organisation d’événements.

Ces dernières années, Hô Chi Minh-Ville a accueilli plusieurs compétitions maritimes d’envergure nationale et régionale. Parmi elles, la Régate de voile ouverte 2025 à Bai Sau a réuni 80 athlètes de huit clubs vietnamiens et étrangers.

Le lac Da Bàng a, de son côté, accueilli le Championnat national de courses traditionnelles de pirogues et les championnats de canoë-kayak des jeunes (U21 et U23), attirant près de 800 entraîneurs et sportifs de 19 provinces et villes. Ces compétitions ont été saluées par le Département général des sports du Vietnam pour leur organisation professionnelle, leur sécurité et leur ampleur.

Une ambition tournée vers l’international

Pour Trân Thi Thu Hiên, directrice adjointe du Service municipal de la culture et des sports, l’objectif est désormais d’intégrer durablement les sports nautiques de la ville dans les calendriers de compétitions nationales, régionales et internationales. "La région possède tous les atouts pour devenir un centre de sports nautiques de niveau international, faisant de Vung Tàu une destination sportive et touristique de premier plan au Vietnam", a-t-elle souligné.

Ces événements contribuent également à renforcer l’image dynamique et attractive de la ville auprès de la communauté internationale. Michael, touriste australien et sportif amateur, témoigne : "J’ai participé à de nombreux festivals de sports nautiques en Thaïlande et à Bali, mais Vung Tàu a un charme particulier : une plage magnifique, des services pratiques, pas trop bondés. Je suis convaincu que cette ville peut devenir une destination internationale combinant sport et villégiature haut de gamme".

Toutefois, la réalisation de ces ambitions se heurte à un défi majeur : celui des infrastructures. Selon Nguyên Hai Duong, vice-président et secrétaire général de la Fédération vietnamienne d’aviron et de canoë, "la principale difficulté des sports nautiques au Vietnam réside dans le manque de sites conformes aux normes internationales. Le lac Đá Bàng est un lieu idéal, mais il faut un plan d’investissement rigoureux pour exploiter pleinement son potentiel".

Comparée à Phuket (Thaïlande), Bali (Indonésie) ou Sentosa (Singapour), Hô Chi Minh-Ville accuse encore un retard en matière de ports de plaisance, zones d’entraînement, services logistiques et infrastructures d’accueil. Ces "goulots d’étranglement" devront être levés pour transformer les atouts naturels en une véritable marque internationale des sports nautiques.

Grâce à sa position géographique stratégique, son littoral étendu, ses lacs aux eaux calmes et son climat stable, Hô Chi Minh-Ville réunit toutes les conditions pour diversifier ses disciplines nautiques. Avec des investissements appropriés dans les infrastructures, la ville pourrait devenir une destination phare en Asie du Sud-Est, capable d’accueillir non seulement des championnats nationaux, mais aussi les SEA Games, voire des compétitions continentales et internationales à l’avenir.

VNA/CVN