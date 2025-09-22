Le Vietnam brille aux Championnats du monde juniors de muay thaï 2025

Les jeunes athlètes de l'équipe vietnamienne de muay thaï ont réalisé une performance impressionnante aux Championnats du monde juniors 2025, qui se sont déroulés aux Émirats arabes unis et se sont achevés le 19 septembre. L’équipe a en effet décroché un total de 18 médailles, dont 4 d’or, 8 d’argent et 6 de bronze.

>> Le Vietnam brille aux Championnats du monde junior IFMA 2025

Photo : VNA/CVN

Les quatre titres mondiaux ont été remportés par Bùi Ngoc Huyên (-de 60 kg féminin, 11–13 ans), Banh The Minh (wai kru, 14-15 ans), le duo Đinh Van Đuc Anh/ Mai Tuân Huy (mai muay, 14-15 ans) et la paire Hà Bao Ngoc/Me Thi Van (mai muay, 14-15 ans).

Les médaillés d’argent sont Trân Huynh An Nhiên (-de 44 kg masculin, wai kru 10-11 ans), Đang Van Phong (wai kru, 16–17 ans), Me Thi Van (-de 38 kg féminin, 14-15 ans), Banh The Minh (-de 45 kg masculin, 14-15 ans), Ha Bao Ngoc (-de 40 kg masculin, 14-15 ans), Pham Tan Vang (-de 91 kg masculin, 16-17 ans) ainsi que la paire Vu Ngoc Trang/Đinh Quynh Nga (mai muay, 16-17 ans).

La compétition a réuni des boxeurs de plus de 100 pays et territoires. Cette réussite confirme le potentiel de la jeune génération de combattants vietnamiens, qui avait déjà démontré son talent lors des Championnats d’Asie du Sud-Est juniors 2025 en Malaisie. Ces jeunes athlètes représentent un espoir prometteur pour l'avenir du muay thaï national.

VNA/CVN